Het debat over het coronabeleid gaat verder: ‘De Kamer moet nu écht iets vinden van de 2G-plannen’

Wat kunnen we van het debat verwachten?

“De Kamer komt er nu niet onderuit: ze moet in dit debat écht iets vinden van de 2G-plannen van het kabinet. En dan wordt het interessant. Want: ga je onderscheid maken tussen gevaccineerden en/of genezen mensen en ongevaccineerden? Dat is een discussie die de politiek tot nu toe voor zich heeft uitgeschoven.”

Van wie kan het kabinet de meeste tegenstand verwachten?

“De echt uitgesproken tegenstanders zullen altijd van zich laten horen. Partijen als de PVV en FvD zijn fel tegen. Partij voor de Dieren, de BoerBurgerbeweging, de SP en de SGP zijn ook tegen. De groep partijen waarvan het kabinet wel hoopt dat ze ermee instemmen is niet heel groot. Het gaat om partijen als PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, die zich nog niet keihard hebben uitgesproken voor of tegen de 2G-samenleving. De mogelijkheden zijn daardoor beperkt.”

De ChristenUnie kwam maandagavond met een alternatief plan om gevaccineerden en ongevaccineerden vaker preventief te laten testen. Een zogenoemd 1G-beleid. Maakt zo'n plan kans?

“Het is een slimme manoeuvre van de ChristenUnie. De partij legt een plan neer zonder zich expliciet uit te spreken voor of tegen het wetsvoorstel van het kabinet. Het geeft ook een onverwachte wending aan het debat, want naast een 2G-discussie komt er nu ook een 1G-discussie op gang. Maar het lijkt me sterk dat het kabinet zegt: dit vinden we zo'n goed voorstel, laten we dat overnemen. Het kabinet heeft natuurlijk ingezet op een eigen wetsvoorstel.”

De PvdA staat wel open voor 2G, in een afgezwakte vorm

“De PvdA is inderdaad niet principieel tegen 2G. Ze zijn wel tegen een coronabewijs op het werk, want werk is essentieel. Maar dit is een discussie voor later. Eerst moet de vraag beantwoord of we onderscheid willen maken tussen gevaccineerden of genezen en niet-gevaccineerde mensen. Daarna kun je een discussie verwachten over waar we 2G gaan invoeren. Daar denken partijen ook zeer verschillend over.”

Gaat het debat alleen maar over 2G?

“Nee, de maatregelen die vorige week in de persconferentie zijn verkondigd, zijn ook onderwerp van het debat. Zoals het vervroegd sluiten van de horeca en het zoveel mogelijk thuiswerken. Je kunt een debat verwachten, aangezwengeld door Geert Wilders: ‘Schande dat de horeca weer moeten bloeden voor dit coronabeleid.’

“Maar dat is, verwacht ik, in de marge van het fundamentele debat over hoe we deze crisis op de lange termijn moeten bestrijden. Enige visie daarop is nu wel nodig. De samenleving heeft ook behoefte aan het eerlijke verhaal: welke maatregelen van het kabinet gaan mij de komende maanden raken? Duurt het misschien nog jaren voor we hieruit zijn? Hoe gaan we ons daartegen wapenen. Vinden we dat wel nodig?”

Zal vandaag duidelijk worden of we naar een 2G-samenleving gaan?

“Ik verwacht niet dat het echte oordeel vandaag al wordt geveld. Het zal een principieel debat zijn, waaruit waarschijnlijk zal blijken hoe de kaarten liggen. Of er genoeg steun is voor het wetsvoorstel vanuit de Kamer. Dan moet het voorstel nog door de Eerste Kamer, daar belooft het nog ingewikkelder te worden. Daar hebben ze kabinetspartijen nog minder eigen zetels. Dus het kan nog even duren voordat we hier helderheid over hebben.”

