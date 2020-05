Het ‘dashboard’ is de nieuwe toverstaf van het kabinet

Tot uit den treure verkondigt premier Mark Rutte dat het kabinet ‘met 50 procent van de kennis 100 procent van de besluiten neemt’. Tijdens de eerste fase van de crisis moest het kabinet ‘sturen in de mist’. Of, zoals ‘coronaminister’ Hugo de Jonge, eerder zei: “We moeten navigeren via de achteruitkijkspiegel.”

Het zijn niet bepaald rustgevende woorden voor burgers die hopen dat het kabinet het juiste doet in deze moeilijke tijden. Minister De Jonge zei dinsdagavond tijdens de persconferentie dat hij niet langer slechts achteruit wil kijken, maar liefst ook vooruit, ‘met het oog op het dashboard’.

Dat dashboard is, na de ‘intelligente lockdown’ en de ‘routekaart’, het nieuwe toverwoord van het kabinet. Zie het als een soort online controlepaneel waar allerlei coronagerelateerde gegevens worden samengebracht. Die informatie weegt mee of aangekondigde versoepelingen kunnen doorgaan. Maar het kan er ook toe leiden dat al doorgevoerde versoepelingen worden teruggedraaid, landelijk of regionaal.

Dat dashboard moet gegevens bevatten over de bezetting van ic-bedden in de ziekenhuizen, het aantal positieve testuitslagen, het geschatte totaalaantal besmettingen en het inmiddels beroemde reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel mensen een besmette patiënt op zijn beurt aansteekt. Die medische gegevens worden gecombineerd met informatie over de drukte in straten en parken en met gedragsonderzoek.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens de persconferentie dinsdagavond waarop hij het coronadashboard uit de doeken deed. Beeld ANP

‘Maximaal controleren’

Het kabinet hoopt op deze manier snel te kunnen ingrijpen als ergens in het land het virus weer om zich heen slaat. Dit is cruciaal in fase van ‘maximaal controleren’, zegt De Jonge. “We moesten het virus eerst onder controle krijgen. Dat is ons gelukt. Nu moeten we klaarstaan voor een nieuwe opleving.”

Dat dashboard kan alarm slaan als, bijvoorbeeld, ergens in Brabant, opvallend veel positieve tests zijn. Het kabinet hoopt dat met een plaatselijke ingreep ‘het nieuwe normaal’ in de rest van het land blijft bestaan. Bepaalde winkelgebieden kunnen tijdelijk dichtgaan, reizen met het openbaar vervoer kan lokaal worden beperkt, terrassen kunnen plaatselijk worden gesloten - hoewel De Jonge dat voorbeeld niet realistisch noemt, omdat dan het risico bestaat dat mensen door het land gaan reizen naar plekken waar horeca wel nog open zijn. Het controlepaneel wordt grotendeels openbaar, zegt de minister.

Voor het kabinet is het belangrijk dat er zo snel mogelijk kan worden ingegrepen bij een lokale uitbraak. Volgens De Jonge kan iedereen met klachten zich vanaf begin juni laten testen op het virus. Het is niet meer nodig om eerst 24 uur af te wachten. Burgers hoeven niet eerst naar de huisarts, maar kunnen zich direct melden bij de dichtstbijzijnde GGD. De minister zegt dat er ook ‘actieve nazorg’ komt. Mensen die in contact zijn gekomen met een coronapatiënt worden voortaan gebeld door GGD, om hen erop te wijzen dat ze zoveel mogelijk binnen moeten blijven. De Jonge: “We gaan het virus zo dicht mogelijk op de hielen zitten.”

Lees ook:

Rutte: versoepelingen gaan door

De versoepelingen die het kabinet aankondigde kunnen doorgaan. Dat zei premier Mark Rutte dinsdag op de persconferentie over de coronamaatregelen en de versoepeling daarvan.

Op terrassen geen maximumaantal klanten, horeca echt niet eerder open

Theaters, concertzalen, musea, cafés en restaurants mogen per 1 juni binnen maximaal dertig bezoekers ontvangen, exclusief personeel. Dat laatste is een verandering ten opzichte van wat twee weken geleden bekend werd gemaakt.