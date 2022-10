Het contact met de Nam was intensief, maar niet leidend, zegt oud-minister Henk Kamp

Oud-minister Henk Kamp is halverwege zijn tweede verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie stellig: de belangen van oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil waren voor hem nooit leidend. “Het zijn grote belangrijke bedrijven, maar zij waren in Groningen om geld te verdienen. Ik stond voor het algemeen belang.”

Dat voormalig directeur Jan de Jong van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het idee had dat de bedrijfsbelangen op het ministerie van economische zaken de boventoon voerden, vindt Kamp daarom ‘jammer’. “Ik had altijd het idee dat het SodM voor mij de belangrijkste partner was.”

‘Geen fraai beeld’

Toch blijkt uit Kamps handelen tijdens zijn ministerschap dat het gevoel van De Jong niet uit de lucht gegrepen is. Inspecteur-generaal Harry van der Meijden van SodM zei tijdens diens verhoor dat hij ‘overrompeld’ was, toen hij zijn gaswinningsadvies op het ministerie kwam presenteren en óók Shell en ExxonMobil aan tafel zaten. Kamp kan zich het voorval niet herinneren, zegt hij, maar hij noemt het “geen fraai beeld”. Kamp kan zich ook niet meer herinneren dat hij er op het ministerie voor pleitte om deskundigen van de Nam aan te stellen.

Vaststaat dat het contact tussen het ministerie en de aandeelhouders van de Nam intensief was. Als Kamp de gaswinning omlaag brengt, ontvangt hij een brief van de ‘olies’ die schrijven dat zijn besluit aan ‘de kern van de samenwerking raakt’. Kamp: “We hadden een groot verschil van mening. Zij vonden dat de veiligheid in orde was, als mensen niet dood zouden gaan door het instorten van huizen. Maar veiligheid is wel meer dan dat.”

Kamp is de enige getuige die de commissie twee keer wil horen. De eerste keer ging het over zijn handelen na de zware aardbeving bij Huizinge in 2012. Dit keer wil de commissie onder meer van hem weten waarom de gaswinning in de jaren daarna niet verder omlaag ging.

53 miljard kuub gas

Het jaar na ‘Huizinge’ werd zelfs een recordhoeveelheid gas opgepompt. Kamp zegt dat hij halverwege 2013 hoorde dat er meer gewonnen ging worden dan het afgesproken maximum van 49 miljard kuub. Het zou uiteindelijk uitkomen op 53 miljard. Kamp had op dat moment kunnen besluiten een bovengrens in te stellen, maar hij deed dat niet: “Achteraf had ik toen graag besloten dat we in de loop van het jaar minder zouden gaan winnen.”

Uit een gespreksverslag blijkt dat Kamp In 2015 pleitte voor een winning van 39,4 miljard kuub, in plaats van de geadviseerde 37 miljard kuub, ‘vanwege de overheidsfinanciën’. Desgevraagd laat Kamps geheugen hem opnieuw in de steek. Hij kan zich niet voorstellen dat hij dat destijds heeft gezegd. “lk heb meer gehoord de afgelopen tijd waar dingen beweerd worden die ik me niet kan herinneren.”

