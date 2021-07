Het conflict met Quinsy Gario legt het geruzie bloot in Bij1

Het intrekken van het lidmaatschap van Quinsy Gario leidt tot verzet bij prominente leden en in lokale afdelingen van Bij1. Vooral het landelijk partijbestuur, dat in meerderheid een lichte huidskleur heeft, moet het ontgelden. Dat wordt racisme en ‘koloniale machtsspelletjes’ verweten.

Veel leden ondertekenen een brief aan het partijbestuur waarin om opheldering wordt gevraagd en waarin zorgen worden uitgesproken over de werkwijze binnen de partij.

Anousha Nzume, lijstduwer bij de Tweede Kamerverkiezingen en bekend van de antiracismebeweging, schrijft op Facebook dat de macht binnen de partij “zich langzaam maar zeker concentreert bij steeds minder mensen en er steeds minder plek lijkt te zijn voor mensen uit gemarginaliseerde groepen”. Ze vraagt zich af: “Hoe divers is het bestuur van deze intersectionele en radicale partij nou werkelijk?” Ook heeft Nzume er problemen mee dat de partij mogelijke misstappen van Gario liet onderzoeken door een ‘wit advocatenbureau’.

Manju Reijmer, die eerder werkte voor de partij en kandidaat-raadslid was, zegt dat hij een burnout heeft overgehouden aan zijn tijd in het partijbestuur, omdat zwarte mensen binnen de partij voortdurend tegengewerkt werden. Volgens Reijmer zijn eerder ‘zwarte mensen geroyeerd in Bij1’. “Mensen met ontelbare privileges moeten hun plek kennen.”

Geen seksuele wandaden van Gario

Maandag schreef Trouw dat het lidmaatschap van kandidaat-Kamerlid Gario is ingetrokken na signalen dat mensen binnen de partij zich ‘onveilig’ zouden voelen. Een advocatenkantoor bevestigde dit na onderzoek. Wat Gario precies misdaan heeft, is niet bekendgemaakt. Inmiddels heeft het partijbestuur laten weten dat er geen sprake is van seksuele wandaden.

Nzume heeft moeite met de handelswijze van het bestuur. Gario zegt dat hij een geheimhoudingsverklaring moest tekenen om het rapport over hemzelf in te zien. Ook zegt hij dat hij niet heeft gesproken met het advocatenkantoor tijdens het onderzoek.

Gario zegt dat hij slachtoffer is geworden van ‘pestgedrag en machtsmisbruik’. Tijdens de algemene ledenvergadering van aankomende zaterdag wilde hij amendementen indienen om de interne partijdemocratie te verbeteren. Zo vindt hij dat het niet langer mogelijk moet zijn voor partijbestuurders om werkzaam te zijn voor een fractie. Rebekka Timmer, nummer drie op de kandidatenlijst achter Sylvana Simons en Gario, combineert verschillende functies. Ook de partijwoordvoerder heeft zitting in het bestuur. In een ander amendement vraagt Gario om meer autonomie voor lokale afdelingen.

Strijd tegen marginalisatie

Daartoe roept ook Mariam El Maslouhi op, bestuurder van de afdeling Den Haag. Zij schrijft op Twitter dat zij een keer gebeld werd door een ‘wit landelijk bestuurslid’ dat “dacht dat ze mij kon vertellen hoe of wat in Agga (Den Haag, red.) (...) Ik als moslima van kleur weet hoe ik de strijd tegen mijn marginalisatie moet voeren in mijn stad. Daar heb ik geen witte vrouw voor nodig die mij instructies gaat geven.”

De onrust in Bij1 komt op het moment dat de partij er uitstekend voor leek te staan. Bij1 haalde één zetel bij de Kamerverkiezingen en sindsdien valt Sylvana Simons vaak op als Kamerlid. Ze had al meerdere aanvaringen met premier Mark Rutte, die zich niet altijd raad weet met haar interrupties. Vorige week nog botsten de twee over een motie waarin Simons stelde dat de coronastrategie van het kabinet ‘30.000 doden tot gevolg heeft gehad’. Rutte: “Beschaving en innerlijke censuur stellen ook grenzen aan wat je zegt”.

Simons is op vakantie en heeft nog niet gereageerd op de affaire rond Quinsy Gario. Overigens prijzen alle kritische leden haar optreden.

Lees ook:

Quinsy Gario uit Bij1 gezet vanwege signalen ‘dat niet iedereen zich veilig voelde’

Bij1 heeft nummer 2 Quinsy Gario uit de partij gezet. Dit had volgens de politieke partij te maken met gevoelens van ‘onveiligheid’ bij partijleden.