Het conflict met de jongeren trekt de hele SP in crisissferen

Wat begon als een conflict tussen partijbestuur en jongerenvereniging, trekt nu de hele SP in crisissferen. Het bestuur wil jongerenafdeling Rood in ieder geval tot mei op afstand zetten, wat de facto neerkomt op opheffing. Prominente SP’ers roepen het partijbestuur op tot ‘bezinning’.

Partijraad

Een ingelaste partijraad vrijdagavond moet verdere tweespalt en een potentiële partijscheuring voorkomen. De afdelingsvoorzitters moeten zich uitspreken over het plan van het partijkader om de financiering van Rood tot mei stop te zetten en om een commissie banden tussen de jongeren en communistische groeperingen te laten onderzoeken.

In een petitie op de website ‘SP voor Rood’ nemen veel afdelingsvoorzitters afstand van de landelijke lijn. Volgens de initiatiefnemer, Statenlid Eric Smaling, tekenden tot vrijdagochtend 550 SP-leden de petitie die oproept tot verzoening tussen jongeren en moederpartij. Onder de leden die zich bekendmaakten als ondertekenaar zijn afdelingsbestuurders, lokale fractievoorzitters en raadsleden, Statenleden en voormalige senatoren. Smaling: “Bestuur en jongerenvereniging liggen te veel op ramkoers, terwijl ze jarenlang samen zijn opgetrokken”. Overigens vindt Smaling het goed dat de communistische sympathieën van een deel van de jongeren worden onderzocht.

Conflict

Het conflict ontstond enkele weken geleden toen de SP zes jonge leden royeerde omdat die ook lid zouden zijn van het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. De moederpartij ziet het CP als een politieke partij, en de statuten staan geen dubbel partijlidmaatschap toe. Ook schrijft het CP in zijn manifest dat het voor een ‘bewapende bevolking’ is en theoretiseert het over een ‘burgeroorlog’. Eén van de geroyeerde leden was kandidaat-voorzitter van Rood. Toen Rood hem koos als voorzitter, besloot de SP de financiering van de jongerenafdeling stop te zetten.

De SP verspreidde deze week een feitenrelaas en 200 pagina’s aan bewijsmateriaal dat moet aantonen dat CP via Rood probeert de SP te ondermijnen. Er staan moties en screenshots in, ook van kritische leden die geen onderdeel uitmaken van Rood.

‘Een sektarisch doodlopende weg’

Het bewijsmateriaal, in handen van Trouw, bevat voor een deel teksten van het CP, waarin bijvoorbeeld staat dat het opzetten van een eigen partij leidt tot “een sektarische doodlopende weg” en dat het daarom beter is om een “bestaande beweging te winnen voor daadwerkelijk socialistische politiek”. Andere gemarkeerde passages bevatten vooral kritiek op de partijkoers. Zo wordt ook de passage ‘openlijke kritiek op de partij moet mogelijk zijn’ aangevoerd als bewijs.

Dat sterkt critici in hun overtuiging dat de partijleiding vooral kritische geluiden wil weren. Volgens hen begon het conflict toen Rood een motie aannam die het partijbestuur opriep om niet in een volgend kabinet te stappen. Dat de SP maar al te graag wil regeren, blijkt er volgens jongeren uit dat partijleider Lilian Marijnissen zelfs de VVD niet uitsluit als regeringspartner.

‘Zuivering’ onder kritische leden

Sommige SP’ers vrezen dat de partijleiding het conflict zal aangrijpen voor een ‘zuivering’ onder kritische leden. Het feitenrelaas, dat terug gaat tot 1974, noemt allerlei bewegingen binnen de SP. Zo zou het CP ook banden hebben met De Groep, een groep SP-leden die de afgelopen jaren kritiek had op het vluchtelingenbeleid van de partij. Ook dat debat leidde tot animositeit. Leden van De Groep vrezen dat zij niet buiten schot zullen blijven in het uitslaande conflict.

