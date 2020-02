Het Ceta-verdrag is nog niet uit de gevarenzone

De eerste slag om Ceta heeft het kabinet waarschijnlijk gewonnen, de oorlog nog lang niet. Tijdens een debat dat woensdag tot in de nacht duurde en gisterochtend verderging, trokken voor- en tegenstanders alleen maar verder de loopgraven in. Het akkoord is nog lang niet in veilig vaarwater, met een stemming in de senaat in het verschiet.

Het is het kabinet waarschijnlijk gelukt om coalitiepartij ChristenUnie achter zich te krijgen, waarmee bij de stemming op dinsdag een Tweede Kamermeerderheid verzekerd is. Minister Sigrid Kaag (buitenlandse handel) zegde CU-Kamerlid Joël Voordewind toe dat zij erop gaat aandringen dat de Europese Commissie voedsel gaat controleren in Canada. Daarnaast zal het kabinet zo nodig de douanecapaciteit uitbreiden.

Maar dan wacht nog een moeilijke stemming in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft. D66-fractievoorzitter Rob Jetten sorteerde daarop voor door PvdA-senatoren op te roepen om niet net als de Tweede Kamerfractie de handen van het akkoord te trekken.

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) wilde van Kaag weten of ‘achter de schermen gedeald wordt’ met 50Plus. Die partij was in het verkiezingsprogramma tegen handelsakkoorden, maar deed niet mee aan het debat. Kaag: “Ik weet niet of ik verplicht ben te antwoorden. Maar het antwoord is nee. In deze fase”.

‘Heus niks schimmigs’

Kaag zette gistermorgen nog maar eens op een rij waarom zij vindt dat Nederland Ceta moet ratificeren. Het handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie is al grotendeels in werking, een aantal lidstaten, waaronder Nederland, moet het nog goedkeuren.

Volgens Kaag zou Nederland breken met zijn traditie als vooruitstrevend handelsland, als het niet akkoord gaat. Zeker omdat Canada een ‘open en vooruitstrevend land’ is met gedeelde waarden en ambities. Die goede band is volgens haar ontstaan sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het kon de oppositie niet overtuigen. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks vond dat de bewindsvrouw steeds deed voorkomen alsof Kamerleden die het niet met het akkoord eens zijn, het niet snappen.

Ouwehand werd alleen maar kritischer, toen uit antwoorden van de minister bleek dat Canada lobbyt om Europese standaarden voor voedselveiligheid en landbouwgif te verlagen. Volgens het huidige en het vorige kabinet zou Ceta zorgen voor een race to the top, waarbij standaarden alleen maar hoger zouden worden. Volgens Kaag gebeurt er ‘niets schimmigs’; Europese lidstaten zullen voorkomen dat standaarden omlaag gaan.

Lees ook:

Tweede Kamermeerderheid gloort voor Ceta, maar het akkoord is nog niet gered

Gisteravond sprak de Tweede Kamer al over het omstreden vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada. De coalitie waarschuwde voor gezichtsverlies.