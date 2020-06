Het CDA maakt vaart: over een maand is er een nieuwe partijleider

Het CDA wil begin juli een nieuwe lijsttrekker kiezen. Kandidaten kunnen zich de komende week melden bij partijvoorzitter Rutger Ploum. Een adviescommissie en het bestuur bepalen of kandidaten voldoen aan de profielschets en bekijken of er een lijsttrekkersverkiezing komt. Er wordt één naam of een aantal namen aan de leden voorgelegd. Die kunnen begin juli digitaal stemmen.

De lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van maart 2021 wordt ook automatisch partijleider. Die positie is vacant sinds het vertrek van Sybrand Buma, de vorige lijsttrekker en tot een jaar geleden fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Buma leidde het CDA zeven jaar en werd vorig jaar burgemeester in Leeuwarden.

Er zijn twee namen die vaak worden genoemd als mogelijke kandidaten. Dat zijn minister van financiën Wopke Hoekstra en vicepremier Hugo de Jonge. Dat ziet partijvoorzitter Ploum ook zo. In een video bij de uitnodiging aan CDA’ers om zich kandidaat te stellen, reist hij langs een aantal plaatsen met het cijfer 1 van schuimrubber. Hij zet het cijfer 1 op de stoep van het ministerie van financiën, rijdt vervolgens naar Rotterdam, en plaatst het cijfer op de kade langs de Maas, de omgeving van Hugo de Jonge. Ploum ziet nog een derde mogelijke kandidaat. Op zijn tochtje door Nederland doet hij ook Volendam aan en zet het cijfer tussen de haringkramen in de woonplaats van Mona Keijzer, staatssecretaris van economische zaken. Bij de lijsttrekkersverkiezing in 2012 eindigde zij als tweede, achter Buma.

Hoekstra, De Jonge en Keijzer hebben nog niet aangegeven dat ze zich gaan kandideren. Zij zeggen dat zij erover nadenken zich kandidaat te stellen. De Jonge formuleerde het zo: “Ik beslis als het moment daar is. Het CDA moet weer de grootste partij van Nederland worden. Als Wopke daartoe de beste kansen heeft, moet hij het doen. Als ik de beste kansen heb, doe ik het.”

