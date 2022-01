Het CDA kiest vooral voor ervaren politici in het nieuwe kabinet

CDA-leider Wopke Hoekstra is de beoogde minister van buitenlandse zaken in het kabinet-Rutte IV. Hij wordt ook vicepremier. Hoekstra heeft dit zojuist bekendgemaakt in een brief aan de partijleden.

De CDA-top schuift Hugo de Jonge naar voren als de nieuwe minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Het was al duidelijk dat hij in het nieuwe kabinet geen ‘coronaminister’ zou blijven, maar onzeker was of De Jonge wel een andere kabinetspost zou krijgen. In de brief schrijft Hoekstra dat hij ‘Hugo zeer erkentelijk’ is ‘voor de manier waarop hij de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan de aanpak om Nederland door de coronacrisis te loodsen. “Hugo gaat zich de komende jaren inzetten voor een andere grote taak: de bouw van betaalbare woningen voor starters, gezinnen en onze ouderen.”

De beoogde CDA-minister van sociale zaken is Karien van Gennip. Zij is een ervaren politica. De natuurkundige was staatssecretaris van economische zaken in de kabinetten-Balkenende II en III en enkele jaren Tweede Kamerlid.

De nieuwe minister van binnenlandse zaken wordt Hanke Bruins Slot, een oude bekende van het Binnenhof. Ze was negen jaar lang Tweede Kamerlid en is sinds 2019 gedeputeerde in de provincie Utrecht.

Hanke Bruins Slot is kandidaat-minister Binnenlandse Zaken. Beeld ANP / ANP

CDA kiest voor ervaring

Het CDA heeft bij het samenstellen van de kandidatenlijst overduidelijk voor ervaring gekozen. Zo wordt Marnix van Rij, die een lange staat van dienst heeft binnen de partij, staatssecretaris fiscaliteit en belastingdienst. Van Rij was vorig jaar nog interim-voorzitter en moest puinruimen na het verkiezingsdebacle en het vertrek van Pieter Omtzigt. De enige CDA-bewindspersoon in Rutte IV zonder geschiedenis in politiek Den Haag is straks Vivianne Heijnen, nu nog wethouder in Maastricht. Zij wordt staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat.

Opvallend is de plek van Hoekstra zelf. Hij schrijft in zijn ledenbrief: “Als partijleider blijf ik uiteraard vanuit de inhoud verder bouwen aan de toekomst van de partij en van Nederland.” Het ministerie van buitenlandse zaken is niet de natuurlijke plek voor een partijleider, aangezien hij veel in het buitenland zal zijn en tegelijkertijd sturing zal moeten geven aan het CDA.

Karien van Gennip is beoogd minister van sociale zaken. Beeld Patrick Post

De vraag is nu wie de nieuwe fractievoorzitter wordt in de Tweede Kamer. De meest voor de hand liggende kandidaat is Raymond Knops. De nu nog demissionaire staatssecretaris van koninkrijksrelaties had zijn zinnen gezet op het ministerschap van defensie, maar die post is naar D66 gegaan (ingevuld door Kajsa Ollongren). Knops stond bij de verkiezingen wel op de kandidatenlijst en blijft dus Tweede Kamerlid.

Lees ook:

Deze ervaren politici en deskundigen uit het veld gaan namens D66 het kabinet in

Gunay Uslu, Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief worden de staatssecretarissen van D66 in Rutte IV. Alle ministerskandidaten van de democraten zijn nu bekend.