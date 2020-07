Sigrid Kaag, de aanstaande nieuwe leider van D66, was een van de eersten met felicitaties voor de nieuwe leider van het CDA. “Gefeliciteerd! Knappe campagne en heel veel succes”, wenste ze Hugo de Jonge toe.

Het aanwijzen van een nieuwe lijsttrekker heeft beide regeringspartijen veel aandacht bezorgd in de media, met zichtbaar effect op de peilingen. Bij D66 is sprake van een Kaag-effect, met wekenlang stevige groei in de peilingen. Het CDA hoopt op een De Jonge-effect. Fractievoorzitter Pieter Heerma ziet daar al voortekenen van. De strijd om het lijsttrekkerschap leverde “heel veel energie, stijgende peilingen en stijgende ledenaantallen” op, aldus een tevreden Heerma. De stress die de partij beleefde aan de nek-aan-nekrace kan zich gaan uitbetalen in groei, is de hoop.

Nu het avontuur op het nippertje goed is afgelopen, overheerst bij het CDA de trots dat de partij als enige een lijsttrekkerverkiezing organiseerde. Tegen wil en dank, want aanvankelijk was dat helemaal niet de bedoeling. “Ik denk dat best veel partijen zich achter de oren zullen krabben met het gevoel: hadden wij dit ook maar aangedurfd”, aldus Heerma, een subtiele hint naar D66. Die partij heeft een traditie van interne leiderschapsverkiezingen, maar ging het risico dit keer niet aan. Fractievoorzitter Rob Jetten trok zich bij voorbaat terug.

Afstand met VVD blijft enorm

Of het CDA echt zoveel profiteert in de peilingen, blijkt binnenkort. De meest recente peilingen zijn van een week geleden. Daarin is al wel een lichte stijging te zien, naar 15 à 17 zetels, enkele zetels meer dan D66. De afstand met de VVD blijft voor beide middenpartijen enorm. De VVD kijkt uit op 40 mogelijke zetels. D66 hoopt later in de zomer nog een tweede keer te scoren als Sigrid Kaag officieel tot lijsttrekker wordt benoemd. De leden moeten nog instemmen.

Nieuwe gezichten bij een partij leveren ook nieuwe leden op, of er een verkiezing is of niet. Bij het CDA leidt de verkiezing tot een toestroom van nieuwe leden. De ledendesk heeft volle mailboxen die wachten op verwerking, laat de partij weten. Aantallen kan de partij nog niet noemen. Bij D66 stroomden minstens 900 nieuwe leden toe, en 500 vrijwilligers. Maar de slag in de media is voor het CDA, vindt CDA-partijvoorzitter Rutger Ploumen. “Er is deze zomer geen EK, geen Tour of Olympische Spelen. Maar wij hadden de kijkcijferhit.”

Ook GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver genoot van ‘een spannende strijd’. Hij ziet door het aantreden van Hugo de Jonge bij het CDA al nieuwe kansen op een midden-links kabinet, na de verkiezingen. “Een mooie overwinning, van grote politieke betekenis. Een kabinet over rechts is hiermee uitgesloten. Ik kijk uit naar onze samenwerking”, feliciteerde hij de nieuwe CDA-leider.

Hugo de Jonge, de goedgehumeurde prediker van het zorgzame midden

De drang om zijn ‘handen aan het stuur’ te hebben zat er al jong in bij Hugo de Jonge. Met zijn 42 jaar is hij de jongste CDA-leider ooit, jonger dan Ruud Lubbers, van wie hij zowel de breedsprakigheid heeft als het heilig geloof in het politieke midden.

Hoe lang houdt Rutte zijn vrekkigheid nog vol?

Nederland gaat voorop als leider van de ‘vrekkige vier’, een groepje landen dat landen als Italië wel hulp wil bieden, maar niet in de vorm van subsidies. En eerst de economie hervormen. Bij alle opwinding over boerenprotesten en een nieuwe CDA-leider, had wat rumoer over de beroemde Hollandse zuinigheid er best bij gekund. Maar nee, het is stil.