Het CDA heeft haast: Half augustus moet de nieuwe lijsttrekker bekend zijn

Kandidaten om partijleider Wopke Hoekstra op te volgen kunnen zich tot maandagmiddag bij het CDA aanmelden. Daarna volgen een maand lang gesprekken met alle kandidaten. Het landelijk bestuur hoopt in samenspraak met de provincievoorzitters op 14 augustus één kandidaat aan de leden te kunnen presenteren.

Het is nog onbekend wie zich beschikbaar gaan stellen voor deze functie. Er circuleren veel namen, maar minister Hugo de Jonge en oud-staatssecretaris Mona Keizer hebben laten weten geen belangstelling te hebben. Ieder lid van de partij mag zich nu kandideren, mits hij of zij voldoende politieke en bestuurlijke ervaring heeft.

De partij kiest voor een heel andere methode om een lijsttrekker te vinden dan in 2020. Toen streden meerdere kandidaten (Hugo de Jonge, Pieter Omtzigt en Mona Keizer) met elkaar om het partijleiderschap. Die interne verkiezingsstrijd verliep zo rommelig en problematisch, dat de partij in een interne strijd belandde. De evaluatiecommissie van de verloren verkiezingen in 2021 concludeerde dat zo’n interne strijd een volgende keer voorkomen moest worden, en adviseerde het partijbestuur om zelf met een kandidaat te komen.

Toch weer twee kandidaten

Toch blijft het mogelijk voor de provinciale afdelingsvoorzitters om een tegenkandidaat aan te dragen. Die tegenkandidaat moet wel voor 24 augustus worden gemeld, door een ledenvergadering van ten minste drie provinciale of tien gemeentelijke afdelingen. Dit kan betekenen dat er uiteindelijk toch nog twee kandidaten voor de opvolging van Wopke Hoekstra komen. In dat geval mogen alle leden van het CDA digitaal stemmen. Komt er geen tegenkandidaat, dan wordt de door het partijbestuur voorgedragen lijsttrekker zonder stemming verkozen.

De christendemocraten zoeken een lijsttrekker die na de volgende verkiezingen in de Tweede Kamer gaat zitten. In de profielschets staat dat hij of zij ‘het CDA-gedachtegoed heeft verinnerlijkt in woord en daad’. De kandidaat moet zich ‘thuis voelen bij het CDA als brede volkspartij in het midden van de samenleving’ en ‘leiderschap, lef en visie’ tonen. De partij moet onder de nieuwe leider een herkenbaar gezicht krijgen en de verschillende stromingen binnen het CDA zien te verbinden.

