Het advies van Borstlap wordt voer voor de formatie

De commissie-Borstlap in vijf adviezen

1. Doorbetaling bij ziekte

Het is al jaren een doorn in het oog van werkgevers: de loondoorbetaling bij ziekte. Wie plots langdurig ziek wordt of om een andere reden uitvalt, ontvangt de eerste twee jaar van zijn ziekbed nog altijd salaris. Die fikse kosten maken dat werkgevers niet graag vast personeel aannemen. En ze liggen aanzienlijk hoger dan in veel andere landen. In Italië hoeven werkgevers maar zes maanden loon door te betalen, in Oostenrijk slechts twaalf weken. Verkort het termijn, is dan ook het advies van de commissie. Van twee naar één jaar.

2. Persoonlijk ontwikkel­budget voor iedereen

Ligt het aan de commissie-Borstlap, dan krijgt elke Nederlander bij geboorte een persoonlijk ontwikkelbudget mee. Zie het als een pot geld waaruit alle opleidingen betaald moeten worden – de mbo-studie of universitaire opleiding, maar ook de omscholingscursus op latere leeftijd. Of het budget ook de wijze verandert waarop nu het basis- en voortgezet onderwijs worden bekostigd, kan voorzitter Hans Borstlap nog niet zeggen. Wel zegt de commissie dat het potje op latere leeftijd door de werkgever kan worden bijgevuld. Ontslagen? Dan verdwijnt de te ontvangen transitievergoeding er ook in. Wie er qua omscholingsmogelijkheden niet helemaal uitkomt, kan terecht bij de loopbaanwinkel. Hetzelfde geldt voor mensen die er maar niet in slagen een baan te vinden.

3. Maak flexwerk duurder

Flexibele arbeid is te goedkoop, concludeert de commissie-Borstlap. Het gevolg: slecht beschermde werknemers met een tijdelijke baan lopen meer risico op armoede op het moment dat ze ziek, werkloos of ­arbeidsongeschikt raken. Veel vaker doen ze dan ook beroep op sociale voorzieningen zoals een WW-uitkering. Waarmee ze dus hun risico’s deels afwentelen op de maatschappij, meent de commissie. De oplossing: maak flexibel werk duurder. Bijvoorbeeld door werkgevers hogere sociale premies te laten betalen voor hun flexkrachten. Krik ook hun inkomen op door hun een apart en hoger minimumloon te geven, stelt de commissie voor. Of voer een zogeheten flextoeslag in. Ook niet onbelangrijk: uitzendkrachten, oproepkrachten, mensen met een tijdelijk contract. Allemaal moeten ze recht krijgen op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van vast personeel. Winstdeling, vakantiedagen, verlofmogelijkheden; het moet voor alle werknemers hetzelfde.

4. Geef werknemers minder bescherming

Al die flexibele contracten zorgen ervoor dat het Nederlandse verdienvermogen in het geding komt. Tegelijkertijd boeten werkgevers in op innovatie en concurrentiekracht omdat hun vaste personeel niet wendbaar genoeg is.

Zorg er dus voor dat ook het vaste personeelsbestand buigzamer wordt, stelt de commissie voor. Dat kan bijvoorbeeld door het ontslagrecht te versoepelen. Nu is het nog zo dat een slecht functionerende werknemer altijd naar de kantonrechter kan stappen om zijn ontslag te voorkomen. Zie daar van af, adviseert de commissie. Zorg ervoor dat een werkgever zo’n werknemer die de kantjes ervan afloopt altijd kan ontslaan. Behalve in situaties waarin de wet dat niet toestaat. Zoals tijdens een zwangerschap.

Inspelen op de fluctuerende vraag van klanten kan ook beter als het vaste personeel flexibeler is. Gaat het een tijdje minder goed met het bedrijf, dan moet de werkgever de kans hebben een arbeidsovereenkomst eenzijdig aan te passen. Hij kan dan aan zijn werknemer vragen of die tijdelijk minder werkt. Die kan alleen werken als daar zwaarwegende redenen voor zijn.

5. Weg met de nepzelfstandige

Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie deed het kabinet al een poging de ‘echte’ zelfstandige van de ‘neppe’ te onderscheiden. Een lijst met criteria moest helderheid geven, maar zorgde juist voor chaos in zelfstandig ondernemend Nederland.

De commissie-Borstlap hanteert een veel eenvoudigere methode: je bent werknemer, tenzij jij of jouw opdrachtgever anders kunnen bewijzen. De commissie komt ook met een nieuwe invulling van het begrip werkgeversgezag. “Ben je volledig ingebed in een organisatie en doe je precies wat je opdrachtgever wil, dan ben je waarschijnlijk werknemer. Klaar”, aldus Hans Borstlap.