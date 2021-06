Herstel toeslagenaffaire opnieuw fors vertraagd

De hersteloperatie voor gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire loopt grote vertraging op. De eerdere toezegging om alle gedupeerden binnen maximaal een jaar volledig te compenseren wordt bij lange na niet gehaald, erkent staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. Hoe lang ouders nog wel moeten wachten is volstrekt onduidelijk.

De Tweede Kamer maakt zich al maanden zorgen over de voortgang van de hersteloperatie, maar Van Huffelen verwees in alle vragen daarover naar een nieuwe planning die zij in juni zou geven. Uit die planning blijkt nu dat er eind dit jaar 8300 ouders volledig gecompenseerd zullen zijn. In totaal hebben zich echter al meer dan 42.000 ouders gemeld als gedupeerde, en daar komen wekelijks nog tussen de 500 en 1000 nieuwe meldingen bij.

Van Huffelen heeft nog geen plan over hoe het sneller kan. Voor de ruim 30.000 ouders die zich na december vorig jaar als gedupeerde hebben gemeld, heeft de staatssecretaris nog geen idee wanneer zij geholpen gaan worden. Deze zomer wil Van Huffelen een nieuwe planning uitwerken, en in samenspraak met de Tweede Kamer horen mensen dan pas eind dit jaar wanneer zij aan de beurt zullen zijn.

‘Emotionele intensiteit’

Ondertussen wil zij het huidige aantal van 800 medewerkers verder uitbreiden. Tegelijkertijd vraagt dat capaciteit van de huidige ploeg, als het gaat om het trainen en opleiden. Ook erkent de staatssecretaris nu dat er sprake is van uitval van medewerkers vanwege de ‘emotionele intensiteit’ van het werk. Eerder ontkende zij nog dat er veel mensen zouden opstappen, nadat medewerkers hierover in Trouw aan de bel trokken.

Voor de in totaal 70.000 kinderen van gedupeerde ouders trekt de Belastingdienst apart geld uit. Zij krijgen – afhankelijk van hun leeftijd – tussen de 1500 en 7500 euro. Die regeling is tot stand gekomen in overleg met een aantal kinderen van gedupeerden – het zogeheten kindpanel.

Ook de grofweg 8000 ex-partners van gedupeerden kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 10.000 euro. Aan een oplossing voor schulden van deze groep wordt volgens de staatssecretaris nog gewerkt. Daarnaast mogen zij zich melden bij de zogeheten Commissie Werkelijke Schade, waar ook gedupeerde ouders zich kunnen melden als zij menen recht te hebben op meer compensatie dan de Belastingdienst heeft bepaald.

Ook is er nog een groep van zo’n 20.000 gedupeerden in andere toeslagen, zoals huur- of zorgtoeslag. Zij krijgen een compensatie van 30 procent bovenop het onterecht teruggevorderde bedrag.

Ook compensatie voor ‘zwarte lijst’

Ondertussen dienen de volgende problemen zich alweer aan bij de Belastingdienst, erkende staatssecretaris Hans Vijlbrief dinsdag in een debat. Het gebruik van zwarte lijsten bij de dienst, de zogeheten Fraude Signalerings Voorziening (FSV), dreigt ‘gigantische consequenties’ te hebben. De fiscus zette zeker 270.000 mensen op deze geheime zwarte lijst, maar dat was onrechtmatig, zo onthulden Trouw en RTL Nieuws al in februari vorig jaar.

De advocaat-generaal van de Hoge Raad concludeerde recent dat alle naheffingen die als gevolg van die zwarte lijst zijn opgelegd, mogelijk onrechtmatig zijn. Vijlbrief gaf aan dat de Belastingdienst nadenkt over het opzetten van een externe organisatie, die compensatie ter hand moet nemen. Na de zomer komt hij met verschillende scenario’s, kort daarop zal een onderzoek van PwC meer inzicht moeten geven in de gevolgen voor mensen van het staan op de FSV-lijst.

Vijlbrief erkende dat het onderzoek naar de zwarte lijsten al veel te lang duurt, en gaf aan dat hij ‘onvoldoende gelet had op de vaart’. Binnen een paar weken zal hij al wel meer duidelijkheid geven over hoe en waarom ruim 2.000 minderjarigen op die lijst terecht konden komen.

Lees ook:

Hoe het herstel van de toeslagenaffaire verzandt, en Fatima daarvan de dupe blijft

Alle gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire zouden voor 1 mei alvast 30.000 euro krijgen. Maar de herstelorganisatie van de Belastingdienst verkeert in crisis, en gedupeerden zullen nog heel lang op compensatie moeten wachten.

Zwarte lijst brengt Belastingdienst verder in problemen: veel aanslagen mogelijk onrechtmatig

Het gebruik van een zwarte lijst door de Belastingdienst is onrechtmatig, concludeert de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Als de fiscus door die zwarte lijst naheffingen heeft opgelegd, moeten die vervallen.