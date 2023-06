Heronderhandelen over stikstof? Het CDA wil niet langer wachten

Wanneer wil het CDA heronderhandelen over stikstof? Geen flauw idee, klinkt het bij coalitiepartners. Volstrekt onduidelijk, hoor je in het kabinet. Niets meer van vernomen, meldt zelfs het ministerie van landbouw.

Van die terughoudendheid was eind maart niets te merken. Met veel bombarie meldde partijleider Wopke Hoekstra, na dagenlang kabinetsberaad, te willen ‘heronderhandelen’ over de stikstofplannen – in het bijzonder de deadline van 2030. Niet meteen, zei hij, maar over een tijdje.

Sindsdien is het echter stil op de christendemocratische vleugel. Kamerleden proberen de kwestie in debatten zoveel mogelijk te vermijden. Als oppositiepartijen de onenigheid oprakelen, klinkt zelfs frustratie.

Deadline per gebied

Toch moet het er binnenkort van komen, zeggen CDA’ers nu – het liefst nog voordat de Tweede Kamer medio juli wekenlang met zomerreces gaat, in ieder geval niet veel later. En ze zijn er klaar voor: binnen de partij is afgelopen periode nagedacht over plannen ‘waardoor 2030 minder hard wordt’ zonder dat andere coalitiepartijen, vooral D66, het idee krijgen dat het stikstofbeleid weer vertraging oploopt.

Centraal staat een voorstel om geen landelijke deadline op te leggen, maar per gebied een einddoel vast te stellen. Niet elk natuurgebied kampt immers met hetzelfde stikstofoverschot en andere bedreigingen voor kwetsbare natuur. Voordat de heronderhandelingen formeel starten, wil het CDA meer zekerheid over de ‘juridische houdbaarheid en beleidsmatige uitvoerbaarheid’ van het eigen voorstel.

De partij hoopt zo ook coalitiepartner D66 te enthousiasmeren voor het plan. Want hoewel sommige natuurgebieden wat langer nodig zullen hebben, kun je op andere plaatsen juist eerder dan in 2030 de stikstofdoelen halen.

Behalve een deadline per natuurgebied overweegt het CDA van 2030 een tussendoel te maken, in plaats van de definitieve deadline. Dat voorstel lijkt veel op de huidige situatie. Verder wil de partij snel duidelijkheid over diverse regelingen voor agrariërs. Maandag presenteert het kabinet welke vergoeding piekbelasters krijgen als ze stoppen met hun bedrijf – maar over de mogelijkheden voor innovatie, verplaatsing of omschakeling tasten boeren nog steeds in het duister.

Twee jaar verspild

Dat het CDA binnenkort al over stikstof wil praten, is opvallend: in bijna alle provincies wordt nog onderhandeld over een coalitieakkoord. Eerder zei partijleider Hoekstra dat hij daarop wilde wachten, maar dat duurt toch te lang. Bovendien zijn CDA-politici het zat zich voortdurend te moeten verantwoorden voor de aangekondigde heronderhandeling.

Daarnaast klinkt binnen de partij weliswaar weinig enthousiasme over de manier waaróp Hoekstra vraagtekens zette bij het coalitieakkoord, maar krijgt de partijleider inhoudelijk nog altijd bijval. Volgens CDA’ers is de voorgenomen stikstofdeadline echt niet langer houdbaar. Ze wijzen onder meer op verschillende provincies die laten weten ‘2030’ niet te halen. Bovendien heeft het kabinet volgens hen ‘twee jaar verspild’ sinds de 2030-deadline werd afgesproken. Dat jaartal was toen al ambitieus, maar zou inmiddels nagenoeg onhaalbaar zijn.

Oost-Indische doofheid

De aankondiging van Hoekstra deed het kabinet eind maart even op zijn grondvesten schudden. Gijzelde het CDA hiermee het stikstofbeleid? Hoekstra’s bezwering dat het kabinet juist ging versnellen, werd honend weggelachen. Op het departement van stikstofminister Christianne van der Wal heerste de dagen na zijn uitspraak een rouwstemming, sommige ambtenaren leken de moed verloren.

Al snel besloten kabinetsleden en coalitiepartijen echter stoïcijns door te gaan op de ingeslagen route en net te doen alsof er niets was veranderd. Formeel klopt dat ook: voorlopig staat het coalitieakkoord nog overeind. Maar zodra het CDA daadwerkelijk start met de heronderhandeling, is die periode van Oost-Indische doofheid voorbij.

Lees ook:

Overleeft de coalitie de strijd over asiel en stikstof?

Onder leiding van een gebutste premier beginnen VVD, D66, CDA en ChristenUnie aan zware onderhandelingen over asiel en stikstof. Het voornemen: nog deze maand een deal, zo zeggen ingewijden tegen Trouw.

Groen licht voor uitkopen grote stikstofvervuilers, maar er blijft nog veel onduidelijk

De royale uitkoop van ‘piekbelasters’ is cruciaal voor het Nederlandse stikstofbeleid in de nabije toekomst. Over de langetermijnaanpak zijn coalitiepartijen nog altijd hevig verdeeld.