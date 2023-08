Henri Bontenbal moet het stuurloze CDA-schip weer op koers brengen: wat zegt de keus voor deze lijsttrekker?

Ga er maar aan staan. Alle signalen wijzen er op dat de 40-jarige Henri Bontenbal maandag door het CDA-partijbestuur naar voren wordt geschoven als lijsttrekker. Hij erft een partij die er slecht voor staat. De peilingen zien er slecht uit, en intern rommelt het al jaren.

De meest genoemde namen om het CDA door de komende Kamerverkiezingen te loodsen waren die van parlementariërs Derk Boswijk en Henri Bontenbal. Die eerste is bekender bij het grote publiek, vooral omdat hij het woord voerde over het stikstofdossier, maar ook omdat hij zich in de zomer van 2021 inspande om Afghaanse tolken en ander personeel van Nederlandse militairen het land uit te krijgen toen de Taliban de macht er overnam. Hij is actief op sociale media en doet het goed aan talkshowtafels.

Bontenbal is echter de dossiervreter van de twee, en bovendien gespecialiseerd in energiebeleid en duurzaamheid. De natuurkundige is warm pleitbezorger van kernenergie en presenteerde recent in deze krant een plan voor de resterende kolencentrales in Nederland. De overheid moet geen grootse plannen voorspiegelen, zei hij toen. Een volksvertegenwoordiger moet zich volgens hem op de inhoud richten en zo tot het beste beleid komen.

“Mensen willen gedegen, rustige politiek”, zei hij toen ook. “Geen geschreeuw. Praat over iets waar je verstand van hebt, presenteer plannen waar je over nagedacht hebt. Ik zie waardering van de kiezer voor politici die zich niet gek laten maken door oneliners.”

Drie groene lijsttrekkers

Zijn kennis over duurzaamheid en de energietransitie lijkt een voordeel. Zeker omdat het er op lijkt dat de nieuwe CDA-lijsttrekker zich in debatten staande zal moeten houden tegenover voormalig klimaatminister Rob Jetten, die lijsttrekker wordt van D66, en EU-commissaris Frans Timmermans, die hoogstwaarschijnlijk de combinatie PvdA/GroenLinks gaat leiden en de afgelopen jaren in Europa de Green Deal vormde om Europa te verduurzamen.

Het nadeel van die degelijkheid is dat Bontenbal snel zou kunnen vervallen in een technisch verhaal, dat niet alle kiezers aan zal spreken.

Concurrentie van Van der Plas en misschien Omtzigt

De andere grote uitdager van het CDA is Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). Ze doet het goed in de peilingen en trekt veel van de traditionele CDA-kiezers weg bij die partij. Wat Pieter Omtzigt gaat doen blijft nog even onduidelijk, maar als hij een eigen partij opricht zal het CDA het nog zwaarder krijgen dan de partij het nu al heeft.

Het CDA lijkt er hoe dan ook op te rekenen dat het de komende kabinetsperiode veroordeeld zal zijn tot de oppositiebanken. De nieuwe lijsttrekker wordt de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, staat te lezen in de profielschets. De bedoeling daarvan is dat het CDA-profiel duidelijk blijft, en niet vaag wordt doordat de partijprominenten gebonden zijn aan compromissen binnen de coalitie.

Nieuwe koers voor het CDA

Dat is een voor het CDA geheel nieuwe koers. De partij is van oudsher gewend aan regeringsdeelname, en de partij presenteerde Wopke Hoekstra bij de vorige verkiezingen nog als premierskandidaat. Een veelgehoorde klacht over hem was dat hij, als minister van Buitenlandse Zaken, veel te onzichtbaar was voor zijn eigen achterban.

Toen hij aankondigde niet opnieuw de kar te willen trekken, zei Hoekstra zelf ook meer bestuurder te zijn dan politicus. Een plek in de Tweede Kamer lijkt hem ook na deze verkiezingen niet voor de hand liggen, voegde hij daar aan toe.

Voor Bontenbal zal een plek in de Kamer, in plaats van de van oudsher voor CDA’ers bijna vanzelfsprekende post op het pluche, geen bittere pil zijn om te slikken. Hij is van de generatie die toch al niet gewend is aan vanzelfsprekende regeringsdeelname. Misschien is een plek in de oppositie, vanwaar langzaam gebouwd kan worden aan nieuw elan voor het CDA, zelfs wel een fijn uitgangspunt voor een degelijke dossiervreter die pas in 2021 de Kamer inkwam.

De nieuwe lijsttrekker wordt maandagmiddag formeel voorgedragen tijdens een persbijeenkomst in Amersfoort.

Haags Halfuurtje Beluister ook deze aflevering van Haags Halfuurtje, over het CDA. Deze is gemaakt na de Provinciale Statenverkiezingen eind maart. Presentator Christoph Schmidt en politiek verslaggever Wilma Kieskamp bespreken daarin de toekomst van de partij.

Lees ook:

CDA-Kamerlid Henri Bontenbal (40): ‘Sluit die kolencentrales niet, maar doe er iets anders mee’

Kamerlid Henri Bontenbal probeert met een genuanceerd en soms technisch verhaal klimaatbeleid te maken. Maar zit de kiezer daar wel op te wachten, getuige de grote overwinning van BBB?