Henk Krol stapt uit 50Plus en begint nieuwe partij

Partijleider Henk Krol verlaat 50Plus en zet zijn eigen partij op. Na een wekenlang conflict binnen de partij beëindigt hij zijn lidmaatschap. De voorzitter van de Tweede Kamerfractie zet zijn eigen partij op, de Partij voor de Toekomst.

‘Wie dat wil, en wie onze achterban serieus neemt, kan zich erbij aansluiten’, schrijft Krol in een afscheidsbrief. Hij gaat samenwerken met partijgenoot en Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten. Zij splitste zich eerder af van de Partij voor de Dieren en kondigde in februari aan zich bij 50Plus te zullen aansluiten.

Op de website van hun Partij voor de Toekomst schrijven de twee veelvuldig over de coronacrisis: ‘In de post-coroniaanse wereld zullen veel bakens zijn en worden verzet. De Partij voor de Toekomst wil een platform bieden voor iedereen die mee wil doen in het debat over en de vormgeving van een nieuwe wereld die hoop en perspectief biedt.’

‘Gedoe en geruzie’

Wat de afsplitsing precies betekent voor de vierkoppige fractie van 50Plus is nog niet bekend. Wel neemt Krol zijn eigen zetel mee.

50Plus wordt al jaren geplaagd door interne ruzies. Een recent conflict tussen Kamerleden, regionale voorzitters en partijvoorzitter Geert Dales liep hoog op. Dat de voorzitter ook een gooi wilde doen naar een Kamerzetel, zat een aantal partijprominenten dwars. Dales kondigde uiteindelijk aan op te stappen. Of hij zich ook aansluit bij de nieuwe partij van Krol, laat hij nog even in het midden.

“Henk Krol moet vrij baan krijgen om niet gehinderd door gedoe en geruzie zijn grote talenten als volksvertegenwoordiger te kunnen inzetten ten behoeve van zijn achterban”, zegt Dales wel in een reactie. Hij richt zich nu op het afronden van zijn bestuurstaken. Zijn 50Plus-lidmaatschap zegt hij op.

