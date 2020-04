Henk Krol kijkt toe hoe ‘zijn’ 50Plus zichzelf te gronde richt

Er is een korte route van de fractiekamer van ouderenpartij 50Plus naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Er is ook een langere, die een belangrijke attractie heeft: die leidt langs de tv-ploegen die altijd rondhangen bij de ingang van de Kamer. Zo’n loopje geeft politici de kans om terloops wat mooie quotes op camera weg te geven.

Fractievoorzitter Henk Krol nam deze week de lange route. Opgewekt wandelde hij richting camera’s, klaar om vragen te beantwoorden over de ongekende puinhoop binnen 50Plus. Maar Krols mediamoment verdampte bij elke stap die hij zette: geen enkele tv-ploeg stak de microfoon nog uit. Het is immers elke week crisis bij de ouderenpartij.

Of deze jongste crisis voorbij zal gaan, moet de partij zelf maar beantwoorden, zo luidt in het land ongeveer de opinie.

‘Matennaaier’

50Plus is verwikkeld in een intern conflict, waarbij vorige ruzies binnen de partij verbleken. Krol is de grip op de partij kwijt, midden in coronatijd. Zelf houdt hij vol: er is in deze epidemie geen partij die zo goed de belangen van ouderen heeft behartigd als juist 50Plus.

Intussen is de partij bezig zichzelf op te heffen. Deze week zegden de voltallige fracties van de Tweede en Eerste Kamer van 50Plus het vertrouwen op in partijvoorzitter Geert Dales. Voor de tweede keer. Ze willen dat hij aftreedt. Dales is op zijn beurt ‘klaar met deze mensen’ en ‘rouwt er niet om’, schreef hij hun in een brief. Verwensingen als ‘matennaaier’ en ‘verrader’ had hij eerder al geuit.

Bij 50Plus gaan discussies niet zachtzinnig. “Het lijkt alsof het oorlog is bij ons”, zei Kamerlid Corrie van Brenk eerder tegen ‘EenVandaag’. Ze vond dat geen zware vergelijking. Van Brenk heeft net als de rest van de fractie ook een conflict met haar fractievoorzitter Krol, want die steunt partijvoorzitter Dales.

Uitbundige lekken

De strijd brak los in februari, vanaf het moment dat Henk Krol begon over de verkiezingen van 2021. Hij wist een goede kandidaat voor de Tweede Kamer: de nieuwe partijvoorzitter, die sinds twee jaar probeert om 50Plus te professionaliseren. Krol heeft Dales op het oog als belangrijk nieuw gezicht voor de Tweede Kamer.

Dankzij uitbundige lekken naar de media is inmiddels bekend hoeveel tijd en energie 50Plus in het conflict heeft gestoken. Op de achtergrond is een belangrijke rol weggelegd voor oud-politicus Jan Nagel, van wie bekend is dat hij bij conflicten doorstrijdt tot de laatste snik. Nagel is ‘erevoorzitter’ van de partij en heeft grote moeite met de kandidatuur van Dales voor de Tweede Kamer.

Een vredesoverleg op Tweede Paasdag had de boel moeten sussen.

Acht uur lang zaten de vier kemphanen bij elkaar, in het weekeinde dat Nederland de waarschuwing kreeg zoveel mogelijk thuis te blijven. Dales en Krol aan de ene kant van de tafel, Nagel en senator Martin van Rooijen aan de andere kant. Henk Krol maakte stiekem opnames, beweerde Nagel later tegenover de media. Toen was het conflict al volledig ontspoord, met advocaten, dreigementen om naar de politie te stappen, een kort geding en langdradige persberichten vol persoonlijke aantijgingen over en weer.

Krol als meester van het understatement

Volgens partijvoorzitter Geert Dales zijn andere Kamerleden jaloers en willen ze zelf weer op de lijst voor de verkiezingen. Die plekken zijn dungezaaid, nu Krol ook graag het afgesplitste Kamerlid Femke Merel van Kooten, voorheen van de Partij voor de Dieren, ziet toetreden.

Zijn er geen belangrijker zaken, middenin de coronacrisis? In de coronadebatten in de Kamer speelde de ouderenpartij nauwelijks een rol van betekenis. Volgens Henk Krol kan hij aan het pijnlijke geruzie in zijn partij niet zoveel doen. “Ik ben maar één stemmetje binnen die partij.” Als meester van het understatement maakte hij wel zelf een van de betere grappen over 50Plus. Kamervoorzitter Khadija Arib vroeg hem hoe het met hem ging. Krol trok een grijns. “Nou... ik heb maar vier minuten spreektijd, mevrouw de voorzitter.”

Wekelijkse terugblik op de politieke ontwikkelingen rond het coronavirus.

