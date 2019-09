Help, een fotograaf bij het interview!

Het zal je maar gebeuren als politicus. Een fotograaf is in aantocht, en je hebt geen das bij je. Of nog erger, je draagt een okergele trui. De een gaat er sportief mee om, de ander laat de fotograaf een andere keer terugkomen.

Even dachten wij dat de foto van Hugo de Jonge in scene was gezet. De CDA’er, minister van volksgezondheid, stond onlangs op een foto in deze krant terwijl hij nog snel een das omknoopt. Dat quasi-nonchalante past vast in het warme imago dat hij wil uitstralen, om zich te onderscheiden van de altijd onberispelijk geklede consultant Wopke Hoekstra, zo dachten wij. Al dassenknopend op de foto straal je als politicus uit dat je makkelijk switcht tussen formele en informele omgevingen.

Maar enige navraag leert dat De Jonge op het moment van de foto helemaal geen das bij zich had. Zijn woordvoerder had hem niet verteld dat er ook een fotograaf mee zou komen naar het interview. Toen de minister dat hoorde, wilde hij snel iets regelen. “Een pak zonder das ziet er zo links uit”, grapte De Jonge.

Uiteindelijk bood het secretariaat van het ministerie uitkomst. Een medewerker kwam al snel met meerdere dassen aanzetten. Wellicht dat bij een rondje langs de burelen een aantal ambtenaren een kledingstuk moest afstaan. Dat verklaart waarom het effen blauwe exemplaar flets afsteekt bij de blauwgeruite broek en schoenen en riem met bloemetjesmotief van de minister.

De linkse associaties die De Jonge kreeg bij een interview zonder das komen misschien door Lodewijk Asscher. De fractievoorzitter van de PvdA ging voor een interview in de Volkskrant vorig jaar ook op de foto terwijl hij zijn das omdeed. Hij vond dit beeld zo’n succes, dat hij dezelfde foto gebruikte als omslag voor zijn dit jaar verschenen boek.

Toch is het idee van linkse politici met een informele uitstraling achterhaald, zo kunnen wij u verzekeren. Begin dit jaar had deze krant een interview met GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Tijdens het gesprek was hij gekleed in een stijl die we maar zullen omschrijven als casual. Klaver schrok toen hij hoorde dat er een fotograaf onderweg was. Die moest voor een andere opdracht al in Den Haag zijn, dus kon hij mooi nog even een plaatje schieten. Dat ging zomaar niet, besloten Klaver en zijn spindoctor. Het was beter als de fotograaf een dag later terug zou komen. De volgende dag verscheen Klaver dan ook strak in het pak.

Wat dat betreft vonden we Rob Jetten eind vorig jaar gedurfder. De datum voor een interview met deze krant was al een aantal keren verschoven, maar die middag in december zou het er dan van komen. Dat leidde tot lichte paniek bij een persvoorlichter, die er lucht van kreeg dat er een fotograaf meekwam. Jetten had namelijk een gele trui aan, zo liet hij zich ontvallen. Er schijnt op de fractie nog druk gezocht te zijn naar een jasje, maar daar was niets voorhanden in de maat van de fractievoorzitter.

Bij het zien van de trui dachten wij eerst dat Jetten zijn tijd vooruit was. In juni verscheen in het literaire tijdschrift Paris Review een artikel over de populariteit van okergeel onder jonge progressieve Amerikaanse politici. Niet alleen geeft het een retrosfeer aan hun websites of truien, maar het schijnt ook de kleur te zijn van een andere trend onder jonge hippe Amerikanen. Wie aan een caffè latte wat kurkuma (het hoofdbestandsdeel van kerriepoeder) toevoegt, krijgt een kruidige okergele drank.

Als Jetten echt een das wilde dragen, had hij terug kunnen grijpen op het vernuft van zijn partijgenoot Hans van Mierlo. Als minister van buitenlandse zaken was Van Mierlo medio jaren negentig op bezoek in Rome. Tot zijn schrik ontdekte hij op de hotelkamer dat er in zijn koffer geen das zat. Ondertussen wachtte zijn Italiaanse ambtsgenoot. Toen viel zijn oog op de ceintuur van de hotelkamerjas. De creatieve oplossing viel in goede aarde bij de Italiaanse gastheer. “Hallo Hans, goed je te zien, ehh, voor we beginnen moet ik je een compliment maken voor je originele das.”

