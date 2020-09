Heeft premier Rutte de coronatouwtjes nog in handen? De Kamer wil antwoorden

Op de dag van een nieuw coronadebat heerst in de Kamer onbehagen over nieuwe beperkingen, mondkapjes en natuurlijk weer over het testen.

Heel lang leek het kabinet redelijk zeker van zijn zaak. Maar nu het coronavirus weer in ruimere mate opduikt is er onbehagen in de Tweede Kamer. Het aantal besmettingen stijgt en vrijdag kondigde het kabinet in allerijl nieuwe maatregelen aan.

In de oppositie en de coalitie rijst de vraag of premier Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge de touwtjes nog in handen hebben. Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer over corona en over zeker vier kwesties zijn diverse politieke partijen ongerust.

1. Nieuwe maatregelen

We zien dat er een tweede golf aankomt, waarschuwde PvdA-leider Lodewijk Asscher vorige week al. Hij vroeg het kabinet om in actie te komen. Dat was het kabinet inderdaad van plan en vrijdagavond werd onder meer een voorlichtingscampagne aangekondigd en kreeg de horeca opdracht om vanaf ’s nachts één uur de deur op slot te doen. Anderhalve meter afstand houden en handen wassen, zei Rutte nog eens met nadruk. Die regel was er al en de nieuwe inperkingen van de vrijheid zijn voorzichtig, ondanks de alarmerende toon van de premier (“Het virus is bezig met een comeback”).

Doet het kabinet genoeg, vraagt de Kamer zich af. Een klein deel van de Kamer draait het om: het kabinet doet te veel, omdat de verspreiding van het virus onder jongeren en ouderen in hun ogen ongevaarlijk is. D66-fractievoorzitter Rob Jetten lijkt op meer actie aan te sturen: “Ik wil weten wat het kabinet verder overweegt”, zei hij maandag.

2. Mondkapjes in verpleeghuiszorg

Terwijl het kabinet een tweede golf wil afwenden, zitten Rutte en De Jonge ook nog met de naweeën van de eerste. Wat was de echte reden om in de verpleeghuizen bij kortdurend contact geen mondkapjes te dragen? Het tv-programma ‘Nieuwsuur’ meldde vorige week dat het RIVM het advies aan verpleeghuizen om zuinig om te springen met mondkapjes niet baseerde op wetenschappelijke inzichten, maar deels op schaarste. Momenteel luidt namelijk het advies om ook bij kortdurend contact een mondkapje te dragen.

Kamerleden reageerden ‘laaiend’ (Lilian Marijnissen, SP) of vinden het ‘schandalig’(Jesse Klaver, GroenLinks). Ook de coalitie is ‘benieuwd naar een reactie’ (Vera Bergkamp, D66).

3. Voorrang bij testen

Vanaf maandag krijgt personeel in de zorg en in het onderwijs voorrang bij het testen. André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR, vindt dat onverstandig. Het is in zijn ogen niet te combineren met het beleid dat iedereen met klachten getest kan worden. Dat laatste redden de GGD’en nu al niet en de wachttijden lopen op. Maandag trok de politieleiding aan de bel. Die vroeg om voorrang voor agenten.

Het kabinet verdedigt het besluit met het argument dat uitval van personeel in het onderwijs en de zorg grote maatschappelijke gevolgen heeft. Als te veel werknemers met klachten thuis op een test zitten te wachten, komen ziekenhuizen in de problemen en moeten scholen klassen naar huis sturen. Dit is een lastige keuze, liet premier Rutte vorige week al weten. De vraag is of de Kamer die uitleg accepteert.

4. Grotere testcapaciteit

Testen, testen, testen. Het gaat er al een half jaar over. Er is nog steeds een tekort aan testmaterialen en laboratoriumcapaciteit om de resultaten te verwerken. Eerst waren er gewoon geen testen, want corona was niet voorzien. Nu is er een tekort aan laboratoria, omdat veel meer mensen zich willen laten testen dan het kabinet had verwacht. Minister De Jonge is bezig om meer capaciteit te organiseren, maar de Kamer is ongeduldig. Waarom nu pas, stelt D66’er Jetten. “Wat hebben we de afgelopen maanden laten liggen?” PvdA’er Asscher: “Het kabinet moet stoppen met het afschuiven op prettesten en erkennen wat hier aan het gebeuren is.”

