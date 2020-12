Heeft de Tweede Kamer nog iets te zeggen over de brexitdeal?

Formeel is het antwoord: niets. Alleen het Europees Parlement mag als democratisch verkozen orgaan de deal nog beoordelen. Juridisch gezien is het een akkoord tussen de EU als geheel met het Verenigd Koninkrijk. De lidstaten met hun nationale parlementen hoeven het dus niet allemaal apart goed te keuren. Dit is een politieke keuze, schrijft minister Blok van buitenlandse zaken in een toelichting aan de Tweede Kamer op Eerste Kerstdag, vanwege het in alle opzichten ‘unieke’ karakter van de onderhandelingen.

Een van de redenen is dat de procedure anders zou leiden tot te veel tijdverlies en dus grote economische schade, vergelijkbaar met de situatie na een no-dealbrexit.

Inhoudelijk waren er daarentegen wel redenen om het akkoord door de Tweede Kamer te laten goedkeuren, geeft Blok in zijn brief toe. Zo bevat het akkoord afspraken over zaken waarover de EU en de lidstaten gezamenlijk beslissen, zoals luchtvaart, justitie- en politiesamenwerking en afstemming op het gebied van sociale zekerheid. Nederland heeft er daarom volgens Blok in Brussel op aangedrongen dat deze werkwijze geen precedent schept voor toekomstige akkoorden.

Alsnog snel een debat

Blok zal de Tweede Kamer zondag nog laten weten hoe het kabinet in detail over het akkoord denkt. De Kamer zal er dan waarschijnlijk alsnog snel over spreken – misschien deels schriftelijk – ook al heeft dat debat geen invloed meer. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had voordat het akkoord definitief rond was, al een aantal kritische vragen gesteld.

Eerder waren debatten over de ratificering van verdragen, ook als de Tweede Kamer formeel wel wat te zeggen had, vaak gesneden koek. Daar is sinds de ophef over het handelsakkoord CETA met Canada, waarop de Tweede Kamer felle kritiek had, verandering in gekomen.

Om het Europees Parlement voldoende tijd te geven het akkoord te bestuderen, zal de Europese Raad eerst instemmen met voorlopige toepassing tot 28 februari 2021. Dat moet ook aan Britse zijde gebeuren. Daarna ondertekenen alle ministers van buitenlandse zaken het akkoord als het is vastgesteld.

