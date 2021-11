‘Hardere lockdown echt nodig’

U pleit voor een hardere lockdown. Volgens de oorspronkelijke betekenis van dat woord zijn alle straten dan leeg. Wat is uw lockdown-definitie?

“We hebben het dan over sluiting van horeca en niet-essentiële winkels, zoveel mogelijk thuiswerken en andere aanvullende maatregelen. Dat is heel hard en ik maak me er heel impopulair mee. Maar we moeten meer doen dan het aanmodderen waarvoor het kabinet nu kiest. Dat kan de zorg simpelweg niet aan. De ziekenhuizen zijn voor code zwart aan het oefenen. Als we blijven aanmodderen, zitten we nog tot ver in het voorjaar met een situatie die niemand wil.”

In Oostenrijk beginnen ze maandag met een échte lockdown: je mag daar alleen voor het allernoodzakelijkste naar buiten.

“Dat hebben wij in Nederland nog niet meegemaakt. We moeten denken aan de lockdown-maatregelen van de eerste coronagolf, in de lente van vorig jaar. Ik verwacht ook dat het Outbreak Management Team en het kabinet daarop komende week zullen handelen. Daarvan ben ik overtuigd. Je kunt niet achterover blijven leunen.”

Het kabinet is deze week vooralsnog niets van plan. Pas begin december is het volgende weegmoment gepland.

“Dat acht ik praktisch onmogelijk. Ik vermoed dat ze komende week al tot aanvullende maatregelen zullen besluiten. Als ik zie wat de mensen in de zorg erover zeggen, als ik leden van het OMT in de media hoor spreken, ziet het kabinet zelf ook wel in dat de huidige maatregelen onvoldoende effect hebben.”

Daarnaast speelt nog de discussie rond het 2G-voorstel (waarbij de coronapas niet meer geldig is voor ongevaccineerden, red.). Hoe staat de PvdA daarin?

“We bekijken alle maatregelen met een open blik. Maar of je wel of niet voor een coronapas of 2G bent, zoiets werkt pas als het aantal besmettingen laag genoeg is. Dat is nu nog niet het geval. Dus eigenlijk hoef je over dat hele 2G niet eens na te denken bij de huidige cijfers.”

Kan uw lockdown-voorstel wel op enige steun rekenen in de Tweede Kamer?

“Mijn voorstel van vorige week kreeg in elk geval geen steun. Maar de situatie wordt anders als het kabinet ook zelf inziet dat het nodig is.”

Ook België en Duitsland kampen met hoge besmettingscijfers. Is nu niet eindelijk het moment aangebroken om samen op te trekken met die landen bij het nemen van maatregelen in plaats van eenzijdig besluiten tot een lockdown?

“Ja, het is altijd verstandig om samen op te trekken met onze buren. Dat is ook een oproep aan het kabinet.”

Als de Nederlandse horeca straks helemaal dicht moet, krijgen we dan niet grote hoeveelheden Nederlanders die in Duitsland en België de kerstmarkten en cafés platlopen? Waardoor die landen misschien de grenzen weer gaan dichtgooien?

“Die kans bestaat. Duitsland heeft inmiddels ook nieuwe maatregelen voor buitenlandse bezoekers afgekondigd. Nogmaals, het zou goed zijn samen met die landen op te trekken, maar gezien de huidige situatie moeten we gewoon ons eigen plan trekken.”

