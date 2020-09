Harde taal tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Is de campagne al begonnen?

Kamervoorzitter Khadija Arib had het nog even geprobeerd: “Denkt u er alstublieft aan dat we in deze Kamer via de voorzitter spreken”. Dat betekent dat de Kamerleden het woord ‘u’ zo veel mogelijk dienen te vermijden. Maar al vanaf de eerste bijdrage aan het debat, van PVV-leider Geert Wilders, is woensdagochtend duidelijk dat de Algemene Politieke Beschouwingen, een half jaar voor de verkiezingen, toch bovenal de aftrap van de campagne vormen. En dat geen van de fractievoorzitters de directe confrontatie schuwt.

“Op welke planeet leeft u, meneer Dijkhof?” zegt Wilders bijvoorbeeld als de VVD-fractievoorzitter afgeeft op de manier waarop de PVV-leider Marokkaanse Nederlanders over een kam scheert als hij ageert tegen wat hij ‘de Marokkanisering’ van Nederland noemt. “Heeft u weleens naar ‘Opsporing Verzocht’ gekeken? Dat zou de zendtijd voor politieke partijen van de PVV kunnen zijn.”

De toon is gezet. Met inmiddels bekende leuzen als ‘Nederland is een bananenrepubliek’, of een ‘politiek-correcte dictatuur’ laat Wilders duidelijk horen dat hij het niet eens is met zijn eigen veroordeling, twaalf dagen geleden. Dat hij schuldig werd bevonden aan groepsbelediging, maar rapper Akwasi niet wordt vervolgd, en de minister van justitie geen boete hoefde te betalen voor het breken van de coronaregels getuigt wat hem betreft van ‘klassejustitie’. De rechtsstaat is failliet, luidt zijn inmiddels bekende samenvatting. “Vrouwe justitia is niet blind, ze doet aan vriendjespolitiek.”

‘De Viktor Orbán van de lage landen’

Toch is het niet alleen Wilders die harde woorden gebruikt woensdagochtend. “Dit riedeltje kennen we van de heer Wilders”, zegt Rob Jetten (D66), als Wilders betoogt dat zijn proces niet eerlijk is verlopen. “Als het hem niet uitkomt, een uitspraak van de rechter, dan begint hij over klassejustitie. Daarmee zet de heer Wilders zelf elke keer de bijl aan de wortel van onze democratische rechtsstaat.” Zou Wilders zelf liever in Hongarije leven? vroeg Jetten aan de PVV-leider. Waar president Viktor Orbán, met wie Wilders van de zomer nog breed lachend op de foto ging, elke dag bezig is de democratische rechtsstaat te ondermijnen? “De Heer Wilders is de Viktor Orbán van de lage landen”, aldus Jetten.

Ondertussen wordt dankzij de interrupties duidelijk op welke thema’s de andere oppositiepartijen de focus zullen leggen tijdens hun eigen bijdragen aan het debat, en tijdens de aankomende campagnes. De PvdA wil het de komende tijd weer meer gaan hebben over eerlijke arbeidsomstandigheden en gelijke kansen op werk. Lodewijk Asscher spreekt de PVV-leider dan ook aan op zijn stemgedrag tijdens debatten over het versterken van de positie van flexwerkers, zoals de maaltijdbezorgers. “Als puntje bij paaltje komt stemt Wilders gewoon mee met de VVD”, luidt het verwijt van Asscher.

GroenLinks kiest de aanval

GroenLinks kiest ervoor om hard in de aanval te gaan waar het racisme en discriminatie betreft. Volgens fractievoorzitter Jesse Klaver ontkent Wilders de problemen op dat gebied en weigert hij actie te ondernemen om institutioneel racisme tegen te gaan. “Volgens mij is de heer Wilders helemaal niet tegen racisme. Sterker nog, uw hele betoog hier vandaag is doorspekt met racistische uitingen. Dat mag hier in het parlement, maar het is wel walgelijk.”

Wilders is niet onder de indruk van de verwijten en de retorische technieken van zijn politieke tegenstanders. Hij neemt een openlijk voorschot op de verkiezingen, en schuwt niet te zeggen dat hij denkt de nieuwe premier te worden. “Ik sta hier met een opgeheven hoofd en meer energie dan ooit”, zegt hij tegen de andere Kamerleden. “We worden sterker, sterker, sterker. Dat zult u allemaal volgend jaar maart wel zien.”

