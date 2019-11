Harde kritiek op Bijleveld om onjuiste informatie Irak-doden

Bijleveld bood de Kamer ‘oprechte excuses’ aan omdat haar voorganger de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over burgerslachtoffers bij een luchtaanval door Nederlandse F-16's in Irak in juni 2015. Volgens Bijleveld is zij er pas vrijdag achtergekomen dat de Kamer onjuist is geïnformeerd door haar voorganger Jeanine Hennis. Die meldde enkele weken na de aanval aan de Kamer dat er geen burgerdoden in Irak waren gevallen door Nederlandse luchtaanvallen, hoewel zij wel wist dat er kort daarvoor zeer waarschijnlijk burgers waren omgekomen. De aanval van de F-16's was gericht tegen een autobommenfabriek in Hawija. Bij de aanval kwamen zeker zeventig mensen om.

Volgens Isabelle Diks (GroenLinks) heeft Bijleveld de leugens van Hennis over deze zaak overgenomen in plaats van het recht te zetten. Dat zorgt voor een ‘diepe kras in haar geloofwaardigheid’. Sadet Karabulut (SP) vindt het ‘onacceptabel’ dat de Kamer is voorgelogen. Bijleveld mag zich volgens haar ‘niet verschuilen’ achter haar voorganger. De Kamer is ‘bewust fout geïnformeerd’, meent PvdA’er John Kersten.

Berichtgeving in de media

Ook de coalitiepartijen zitten met de nodige vragen. Zij willen weten waarom Bijleveld de Kamer niet eerder op de hoogte heeft gesteld van de fout van Hennis. “Waarom heeft de minister dit niet eerder rechtgezet?”, vroeg Salima Belhaj van D66. Bijleveld wekt ‘een beetje de suggestie’ nu daartoe te zijn overgegaan na berichtgeving in de media. NRC en NOS meldden vorige maand dat er zeker zeventig doden waren gevallen in Hawija.

Joël Voordewind (ChristenUnie) ziet wel ‘een tendens’ bij de minister om de Kamer beter te informeren over burgerslachtoffers. Maar ook hij begrijpt niet waarom Bijleveld de fouten van haar voorganger niet eerder heeft rechtgezet.

DENK-Kamerlid Selcuk Öztürk kreeg de hele Kamer over zich heen omdat hij bij de luchtaanval sprak over ‘moord’. Andere partijen vinden dat hij dat woord moet terugnemen, maar hij weigert dat. Öztürk stelde in het debat dat het kabinet ‘niet de ernst inziet van deze moorden’. Hij noemde Hennis bovendien een ‘lijkenverstopper’ omdat ze de burgerdoden verzweeg. Ook Kamervoorzitter Khadija Arib deed een dringend beroep op Öztürk om andere woorden te kiezen. “Nu gaat de aandacht naar u en niet naar de slachtoffers”, zei ze.

