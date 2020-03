Handel en historie, maar geen handen schudden tijdens staatsbezoek koningspaar aan Indonesië

In het kielzog van de koning bezoekt een grote handelsmissie Indonesië, een van de grootste handelspartners in Zuid-Oost-Azië. Handen worden er niet geschud.

Op het vliegveld van Jakarta zal vast niemand een witblauwe laserthermometer op de koninklijke voorhoofden hebben gericht. En koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de verplichte gele gezondheidsverklaring ongetwijfeld niet zelf hoeven invullen, ook al komen ze uit een land dat veel meer coronapatiënten telt dan Indonesië. Dat heeft tot nu toe slechts vier besmettingen gemeld.

Het koningspaar arriveerde maandag in Indonesië voor een vierdaags staatsbezoek, samen met de ministers Blok (buitenlandse zaken), Kaag (buitenlandse handel), Van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) en een grote delegatie van ruim honderd bedrijven. De effecten van het nieuwe coronavirus op de delegatie zijn beperkt gebleven, ook al werd tot het laatste moment overlegd of het bezoek wel door moest gaan. Vijf bedrijven zegden af vanwege het virus. Nog een handvol stuurt lokaal personeel. Ook minister Bruins van gezondheidszorg blijft thuis vanwege zijn spilfunctie in de bestrijding.

Dankzij ‘gebeden’ is Indonesië de dans tot nu toe ontsprongen, zei de Indonesische minister van gezondheid nog geen drie weken geleden. Toen al was er ongeloof over het gebrek aan besmettingen in het Aziatische land met 270 miljoen inwoners en intensief verkeer met omringende wel besmette landen. President Joko Widodo maakte vorig week zelf bekend dat de ziekte Covid-19 voor het eerst was vastgesteld, bij twee patiënten, als teken dat Indonesië de bestrijding nu serieus neemt. Bij de vorige Sars-epidemie kreeg het land stevige kritiek van onder meer de WHO op de aanpak. Nu zijn honderd ziekenhuizen aangewezen als noodhospitaal, er is een voorlichtingscampagne, maar er zijn nog geen testen op grote schaal.

Oorzaken van het voedsel

Buitenlandse bezoekers moeten tijdens hun verblijf de gezondheidsverklaring verplicht bij zich dragen. Op straat en in de bus in Jakarta draagt misschien een op de tien Javanen een mondkapje, en handen worden er ook nog gewoon geschud. Ondanks geruchten over de oorzaken van het virus, die hier circuleren, zoals dat het van Chinees voedsel zou komen.

Willem-Alexander en Máxima blijft het honderden handen schudden bij dit bezoek bespaard. De ambassade suggereert in plaats daarvan de hoofdknik met de handen tegen elkaar, een soort Soendanese groet. Een uitzondering is er voor de hoogste gastheren, president Widodo en de sultan van Yogjakarta. Ook het mondkapje blijft in de koninklijke tas, behalve bij het bezoek aan de orang oetans in Kalimantan op donderdag. Waar toenmalig kroonprins Willem-Alexander en zijn ouders tijdens het staatsbezoek in 1995 nog lekker met de apen mochten knuffelen, moeten de beesten nu tegen alle menselijke ziektekiemen worden beschermd. Ook de koninklijke.

President Widodo ziet de Nederlandse delegatie graag komen. De economie van Indonesië groeide vorig jaar weliswaar met ruim vijf procent, maar ook al zonder coronavirus dreigt hier de klad in te komen. Investeringen zijn dus meer dan welkom, zo kondigde de president al aan bij aanvang van zijn tweede ambtstermijn in oktober. En die brengen de Nederlanders. In 2018 liefst 4,2 miljard euro, waarmee Nederland de grootste Europese investeerder in het land is. Ook importeerde het voor 2,8 miljard euro aan goederen en voor bijna een half miljard aan diensten.

Kransleggingen op de erevelden

Zo is het staatsbezoek en de handelsmissie dus een combinatie van historie, met de kransleggingen op de erevelden morgen, en vooruit kijken. De hedendaagse ‘makelaren’ in zaden, waterwerken, bagger, palmolie, afvalverwerking en medische innovaties laten zien waar Nederland goed in is.

De bedrijven komen net als tijdens de handelsmissie in 2016 vooral uit de sectoren water, milieu, agrifood, zorg en circulaire economie. Destijds werd er voor honderd miljoen aan contracten getekend, en vele contacten aangeknoopt. Dat zal dit keer niet anders zijn. Zo worden onder het oog van de koning en koningin morgen samenwerkingen getekend voor een nieuwe zuivelfabriek van FrieslandCampina, een afvalenergie-installatie op Ambon en een fabriek voor flexibele zonnecellen.

Daarna vertrekt het koningspaar naar Yogjakarta voor onder meer een bezoek aan het Prambanan-tempelcomplex en de universiteit. Op donderdag staat een bezoek aan het Sebangua National Park in Kalimantan op de agenda, met aandacht voor herbossing en duurzame palmolie. Vrijdag gaat het koninklijk gezelschap naar Sumatra, voor onder meer ecotoerisme en een techcampus.

