Hamer ziet minderheidskabinet: de ‘wie-met-wie-vraag’ zat de wens om te praten over de inhoud in de weg

De handdoek gooit ze nog net niet in de ring, maar ‘heel bezorgd’ is ze wel. De ‘lijntjes zijn dun’ en er is ‘een wissel getrokken op de verhoudingen’ tussen partijen. Informateur Mariëtte Hamer rapporteerde donderdag aan de Tweede Kamer over de vastgelopen formatie. Ze adviseert in haar eindverslag een nieuwe informateur van VVD-huize aan te stellen. Waarschijnlijk zal dat Johan Remkes zijn, zoals de VVD wil. De Kamer stemt daar volgende week over en debatteert dan over het eindverslag van Hamer.

Het ligt volgens Hamer ‘op dit moment’ voor de hand dat deze informateur zich richt op de vorming van een minderheidskabinet. Dat zou als basis een ‘nader te bepalen combinatie’ uit het drietal VVD, D66 en CDA moeten hebben. Bij haar eindverslag zit ook een inventarisatie van alle mogelijke minderheidskabinetten. En, zo meent Hamer, het is een extra taak voor de grootste partij VVD om de relaties ‘weer werkbaar’ te maken.

Het is de tweede keer dat Hamer verslag uitbrengt. Bij haar aantreden op 12 mei trilt het Binnenhof nog na van de ‘ontploffing’ (in de woorden van Hamer) die het ‘Omtzigt functie elders’-briefje had veroorzaakt. Demissionair premier Mark Rutte is nog niet hersteld van de zware motie van wantrouwen die hij begin april kreeg. Op verzoek van de Tweede Kamer richt Hamer zich eerst op de inhoud en werkt aan een corona-herstelplan. Problemen benoemen, oplossingen zoeken en dan pas kijken ‘wie met wie’ het gaat uitvoeren, dat is ook volgens Hamers voorganger Herman Tjeenk Willink de juiste volgorde.

Het vertrouwen in de politiek is juist verder beschadigd geraakt

Vijf maanden later moet Hamer constateren dat er grote ‘spanning’ zit tussen de wens om over de inhoud te praten en de vraag wie met wie de klus gaat klaren. Eind juni noemt ze het nog koudwatervrees als partijen niet over de brug willen komen. Nu toont ze zich somberder. Hamer noemt het ‘zorgelijk’ dat het niet gelukt is een meerderheid te vinden. Praten en knopen doorhakken over de inhoud had het zo geschonden vertrouwen in de politiek kunnen herstellen, maar het tegendeel is gebeurd, ziet Hamer. “Het vertrouwen in de politiek is hiermee niet bevorderd.” Ook op een ander gebied constateert ze spanning: de zo gewenste openheid en betrokkenheid van burgers bij de politiek wringt soms met het voor het proces vereiste vertrouwen van besloten overleg. Zeker als het slecht gaat.

Waar dat aan ligt? Hamer ziet een ‘complex geheel’. En ze wil ook zeker niet individuele partijen de schuld geven. Wat ze wel ziet: het is lastig om de inhoud daadwerkelijk voorop te zetten. “Dat is beperkt mogelijk gebleken”, constateert Hamer, die dat persoonlijk ‘zeer onbevredigend’ vindt. Beeldvorming, de angst ‘tussen linkse partijen’ of ‘in een conservatief kabinet’ te zitten zodat het eigen geluid ondersneeuwt, machtspolitiek op basis van de verkiezingsuitslag, oud zeer tussen partijen en wat ze over elkaar zeggen in media speelden allemaal een rol, aldus Hamer.

Partijen gingen in verleden altijd onderhandelen, desnoods met lange tanden

Toch rest ook bij de Ser-voorzitter enige verbazing dat partijen tot nu toe niet over hun schaduw kunnen springen. In de Nederlandse parlementaire cultuur waren sterk verschillende partijen uiteindelijk altijd wel bereid tot onderhandelen, ook al was dat met ‘heel lange tanden’, schrijft ze.

Enig optimisme ontleent Hamer aan het document dat de onderhandelaars van VVD en D66 in de zomerperiode opstelden. “Daar heb ik toch vrolijkheid gezien”. Op deze voorstellen van de twee liberale partijen is volgens Hamer door GroenLinks, PvdA en CDA (minder door ChristenUnie) ‘op onderdelen constructief’ gereageerd. Maar of dit document uiteindelijk alsnog leidt tot een succesvolle formatie? Dat is niet de verantwoordelijkheid van haar opvolger, aldus Hamer, maar van alle betrokken partijen. “Alles begint met praten. Maar ja, ik ben dan ook poldervoorzitter.”

Lees hier het eindverslag van informateur Hamer:

