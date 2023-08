‘Haags gedoe’ over uitsluiten van de PVV (of niet) komt op gang

De verkiezingscampagne is nog niet eens serieus begonnen en nu al vervallen sommige politieke kopstukken in herhaling. Zo heeft VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz al twee keer binnen een week de woorden ‘Haags gedoe’ in de mond genomen.

Parlementair journalisten wilden vorige week van haar weten of ze als VVD-leider na de verkiezingen van 22 november eventueel wil samenwerken met de extreemrechtse PVV van Geert Wilders, of niet.

Dat wilde ze niet op voorhand uitsluiten. “Ik moet zien waar de heer Wilders nu mee komt”, zo zette Yesilgöz de deur op een kier. Verder vond ze dit soort voorbarige uitsluit-speculaties, ruim drie maanden voor de verkiezingen, vooral ‘Haags gedoe’.

Harde breuk

Ironisch genoeg schroefden de fanatieke beoefenaars van dat gedoe na haar uitspraken juist de dop van hun pen. We waren immers getuige van een ‘harde breuk’ met het Rutte-standpunt dat de VVD al die tijd tegenover de PVV hanteerde: uitsluiten.

Na de slechte ervaring die premier Mark Rutte in zijn eerste kabinet (2010-2012) met gedoogpartner Wilders had, keerde hij de PVV de rug toe. ‘Ik ga dat partijtje van jou tot de laatste zetel afbreken’, schijnt de premier na de val van dat kabinet tegen Wilders te hebben gezegd.

Jaren later werd de VVD-lijn onder Rutte dat de partij pas weer zaken wilde doen met de PVV als Wilders zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak uit 2014 zou intrekken. Dat heeft hij nooit gedaan.

Rutte: ‘De tijd schrijdt voort’

Vorige maand zei VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans echter al (in weekblad EW) dat de liberale partij wellicht de steven naar stuurboord moet wenden. De afgelopen kabinetsperiode is wat hem betreft gebleken dat je voor een strenger asiel- en migratiebeleid weinig hebt aan coalitiegenoten D66 en ChristenUnie, laat staan aan andere partijen in de linkerhoek. ‘Dan kan het nodig zijn met Geert Wilders tot oplossingen te komen’, zei Brekelmans.

Ook Rutte heeft zijn eigen PVV-uitsluiting inmiddels losgelaten. “Ik vind haar lijn verstandig”, zei hij desgevraagd over de uitspraken van Yesilgöz. “De tijd schrijdt voort. Er zijn nieuwe verkiezingen.”

De man van de week, Pieter Omtzigt, bekende al kleur in zijn eerste interview als leider van zijn eigen partij (met Tubantia). Mocht zijn Nieuw Sociaal Contract in een regering komen, dan zal dat niet met de PVV zijn. ‘Voor mij moeten partijen voldoen aan de basisvoorwaarden van rechtsstatelijkheid. Als dat er niet is, dan kunnen we niet samen in een coalitie. Daarom zie ik coalitiesamenwerking met PVV en FvD niet gebeuren.’

Bijna exact hetzelfde zei Henri Bontenbal, de nieuwe lijsttrekker van het CDA, Omtzigts vroegere partij. Ook Bontenbal sluit de PVV op voorhand uit. “Die partijen (behalve PVV ook Forum voor Democratie, red.) laten zien dat ze de democratische rechtsstaat vaak niet respecteren”, zei hij bij Nieuwsuur. “We gaan niet met FvD en PVV in een coalitie en ook niet in een gedoogconstructie.”

Het CDA had bij de formatie van Rutte I in 2010 de grootste aarzelingen over de gedoogconstructie met de PVV. Tijdens een legendarisch partijcongres gingen de christendemocraten toch akkoord. De destijds 27-jarige Bontenbal stemde tegen. “Ik heb in mijn partij gezien hoeveel verdeeldheid die samenwerking heeft gezaaid.”

Wilders zelf houdt zijn kruit nog even droog, op een enkele tweet na. ‘De PVV wil graag met andere partijen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen om de grote problemen van Nederland op te lossen, zoals bijv. een veel strenger asielbeleid’, postte hij in reactie op Yesilgöz. ‘Wij sluiten zelf bij voorbaat geen partij uit en het is goed nieuws als andere partijen dat ook niet doen.’

Toen Omtzigt deze week met zijn langverwachte nieuws kwam, voegde Wilders zich in de lange rij gelukwensers. ‘Gefeliciteerd @PieterOmtzigt met je nieuwe politieke partij, en laten we elkaar niet uitsluiten maar samenwerken in het belang van Nederland.’

Oude tweets van Wilders sluiten Yesilgöz uit

Intussen waren al de nodige oude tweets van Wilders uit de sloot gehaald, waaruit moest blijken dat hijzelf de kroon spant als het om uitsluiten gaat. In de eerste plaats behandelt hij een hele bevolkingsgroep – moslims – als tweederangs burgers. Maar ook sommige collega’s in de Haagse kaasstolp horen daar wat hem betreft niet thuis. Dilan Yesilgöz, om maar eens iemand te noemen.

‘Geen Turkse of Marokkaanse bewindslieden!’, tweette hij eind december 2021, toen de ministersnamen voor het kabinet-Rutte IV bekend werden. ‘De PVV was, is en blijft altijd tegen bewindslieden en Kamerleden met een dubbele nationaliteit, dus die Yesilgöz met haar Turkse nationaliteit hoort absoluut NIET in het kabinet thuis.’

Op dezelfde dag veroorzaakte hij een nog grotere rel met een andere tweet over Yesilgöz, waarin hij suggereerde dat haar benoeming tot justitieminister wel zal betekenen dat zijn door alle bedreigingen noodzakelijke persoonsbeveiliging zou worden teruggeschroefd: ‘Het liefst zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen’.

Er volgde een verzoenend één-op-één gesprek tussen Yesilgöz en Wilders, dat de laatste op Twitter omschreef als ‘goed en prettig’. ‘Vond ik ook, dankjewel!’, reageerde Yesilgöz. Wellicht werd met dat gesprek een diepere toenadering in de grondverf gezet.

De afgelopen week stortte ook Frans Timmermans, de nieuwe lijsttrekker van de GroenLinks-PvdA-combinatie, zich in het Haagse gedoe. Hij leek, onder bepaalde omstandigheden, de VVD het liefst te vermijden. “Ik heb gezien dat de VVD, zeker onder Rutte, in staat was iedere coalitiepartij te vermorzelen in een coalitie”, zei Timmermans. Hij leek daarmee te suggereren dat hij alleen met de VVD zou willen regeren als die bij de verkiezingen kleiner wordt dan zijn eigen partij, en hijzelf premier.

“Een interessante uitspraak”, vond Yesilgöz. “Maar ik ben meer bezig met de inhoud dan met dit Haagse gedoe.” Dat sloot deze premature campagneweek in stijl af.

