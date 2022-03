Gündoğan officieel uit de Kamerfractie gezet door Volt

De fractie heeft hier dinsdag in een vergadering over gestemd. Gündoğan mocht zelf ook meestemmen, maar was niet fysiek aanwezig. Ze heeft volgens haar advocaat Geert-Jan Knoops een brief gestuurd waarin ze tegen stemde. Dassen bevestigt dat. Voor de uitkomst maakte dat niet uit, omdat ze in de driekoppige fractie in de minderheid was.

De Kamerleden stemden over een wijziging van het fractiereglement die het volgens de partij mogelijk maakte om haar uit de fractie te verwijderen. Zeker als zij vervolgens alsnog haar Kamerzetel behoudt, zoals ze wel van plan lijkt te zijn, wordt ze ook geroyeerd als lid van de partij. Daar neemt het bestuur maandag een besluit over.

Volgens Laurens Dassen was de politieke relatie met Gündoğan ‘duurzaam ontwricht’ en had bemiddeling geen zin meer. Hij vindt dat ze in haar reactie op een artikel van NRC over de beschuldigingen aan haar adres de situatie heeft gebagatelliseerd en dat ze zich denigrerend heeft uitgelaten over de melders. Verder neemt hij het haar kwalijk dat ze in het televisieprogramma Jinek had laten weten dat ze niet van plan was om haar aangiften in trekken, zoals de partij eiste, maar zelfs gaat uitbreiden.

‘Juridische grondslag ontbreekt’

Gündoğan zelf heeft nog niet gereageerd op het besluit van de fractie. Knoops laat weten dat de juridische grondslag hiervoor wat hem betreft nog altijd ontbreekt. Verder wil hij niet op de kwestie ingaan, ook niet op vragen over een eventueel vervolg bij de rechter. “Ze heeft met een gemotiveerde brief tegengestemd vandaag”, aldus de raadsman.

Hij verwijst verder naar de verklaring die het Kamerlid maandag heeft uitgedaan. Daarin zei ze te vinden dat de partij haar nog altijd niet de laan uit kan sturen. “Ik had namelijk volgens de rechter onbelemmerd toegang tot de fractie moeten krijgen.” Ze verwijst daarmee naar een uitspraak van de kortgedingrechter naar aanleiding van de eerste poging van Volt om haar uit de fractie te zetten. De partij moest daar van de rechter op terugkomen omdat zij ‘te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld’.

Laurens Dassen zei dat dit “voor niemand een goede tijd” is, en dat hij de gang van zaken wil evalueren. “Ik neem het mezelf kwalijk dat we niet eerder hebben ingegrepen”, zo zei hij na afloop van de vergadering. Toch is hij niet van plan terug te treden als partijleider, en zegt hij ook geen scheuring in de partij te voorzien.

Lees ook:

Volt-covoorzitter Sacha Muller treedt terug om burn-out

In een bericht aan regiobestuurders laat zij weten dat de afgelopen maanden ‘en met name’ de afgelopen weken ‘intens’ zijn geweest.