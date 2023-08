Gündogan neemt afscheid van de Tweede Kamer. ‘Onrealistisch om zo snel een partij op te zetten’

Nilüfer Gündogan, zelfstandig Kamerlid sinds mei 2022, stelt zich niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn. Dat laat ze weten aan Trouw. Voor zo’n verlengd Kamerlidmaatschap zou de ex-Volt’er een eigen partij moeten oprichten, net als Pieter Omtzigt.

“Ik twijfelde of ik door wilde gaan, neigde naar wel, maar het is onrealistisch om in zo’n korte tijd iets neer te zetten”, zegt Gündogan (46). “De val van het kabinet en de verkiezingen komen echt veel te vroeg. Een jaar later was ik er wel klaar voor geweest.”

In een verklaring op Twitter schrijft ze dat ze op zoek zal gaan naar ‘andere manieren om mij in te zetten in het maatschappelijke en publieke debat’. Wat ze precies gaat doen, maakt ze later bekend.

Ook haar gezondheid speelt een rol bij de beslissing om niet met een eigen partij de verkiezingen in te gaan. In het najaar van 2022 kampte ze met een gedeeltelijke gezichtsverlamming. “Als ik in deze fase een sprint zou moeten trekken, is dat mentaal en fysiek een dusdanige belasting dat ik mezelf over de kling zou jagen.”

Grensoverschrijdend gedrag

In maart 2021 werd Gündogan als nummer twee op de Volt-lijst in de Tweede Kamer gekozen. Ze kreeg 41.352 voorkeurstemmen. In het parlement viel ze op door een scherpe debatstijl en een assertieve houding tegenover onder meer Forum voor Democratie.

In het voorjaar van 2022 werd Gündogan uit de partij gezet vanwege beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag tegenover collega’s en medewerkers. Het juridische gevecht daarover is nog steeds niet beëindigd. Deze donderdag begint voor de rechtbank van Amsterdam een bodemprocedure die Gündogan tegen Volt heeft aangespannen wegens smaad en laster.

‘Ik zal het juridisch bewijs hiervoor leveren en daarmee doorgaan tot mijn naam is gezuiverd’, schrijft ze in haar verklaring. ‘Dat doe ik voor mijzelf en ook voor iedereen die dit kan overkomen en die misschien minder kracht hebben om te vechten.’

In april dit jaar werd Gündogan geïnterviewd in onze rubriek Tien Geboden.

