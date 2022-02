Gündoğan doet aangifte van laster en smaad tegen Volt nadat partij haar uit fractie zet

De meldingen ‘lopen uiteen van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie’, aldus Volt. Deze meldingen zouden uit ‘alle lagen van de partij’ zijn gekomen.

Er was nog ‘een laatste gesprek’ met Gündoğan, waarna haar positie volgens de partij onhoudbaar bleek. Het onderzoeksbureau zou nog ‘op allerlei manieren’ geprobeerd hebben om de kant van Gündoğan te horen, maar zij zou daar niet op zijn ingegaan.

Partijleider Laurens Dassen schrijft ‘geschrokken’ te zijn door de meldingen ‘en het feit dat Nilüfer heeft aangegeven om niet mee te willen werken’. Hij biedt ‘de betrokkenen en iedereen die hierdoor is geraakt’ excuses aan, omdat hij vindt dat de fractie is tekortgeschoten. “Deze pijnlijke gebeurtenissen maken duidelijk dat wij onszelf als partijleiding ook de spiegel moeten voorhouden”, aldus Dassen.

De partijleider meldt dat de screeningsprocessen voor nieuwe Kamerleden tegen het licht worden gehouden. Ook komt binnen de partij ‘dialoog om te werken aan een cultuur van openheid en vertrouwen’. Verder wordt het ‘integriteitshuis’ van de partij versterkt, zodat het makkelijker wordt om klachten te melden, aldus Dassen.

Juridische stappen

Nilüfer Gündoğan zegt op haar beurt dat “Volt voor eigen rechter speelt” door haar uit de fractie te zetten zonder dat zij de aanklachten kent en zonder dat er een conclusie ligt. Zij wil alleen aan het huidige onderzoek niet meewerken omdat volgens haar het onderzoeksbureau dat de dertien klachten onderzoekt, niet onafhankelijk zou zijn. Ook vindt ze dat het soort klachten dat tegen haar is ingediend alleen door een rechter kan worden beoordeeld, en niet door de partij. Hoewel ze uit de fractie is gezet, beschouwt Gündogan zichzelf ook nog steeds als Volt-Kamerlid. “Ik vertrouw in de mensen die me hebben gekozen en in de leden, en blijf me voor hen inzetten”.

De zaak komt verder op scherp te staan omdat Gündoğan juridische stappen aankondigt. Zij doet aangifte om smaad en laster tegen de partij Volt, partijleider Laurens Dassen en de dertien personen die melding maakten van grensoverschrijdend gedrag, bevestigen haar advocaten Geert-Jan en Carry Knoops.

Gündoğan werd eerder door de partij geschorst. Zij heeft daartegen een kort geding aangespannen, dat dinsdag dient. Zij wil de schorsing laten terugdraaien en eist een schadevergoeding. Trouw sprak enkele dagen voor de affaire losbarstte met haar. Voornaamste onderwerp van gesprek was toen de stortvloed aan bedreigingen die het Volt-Kamerlid over zich heen kreeg en krijgt.

Fakkel

“Het is echt wel even intens”, zei ze over die bedreigingen. Lange tijd werden die online over haar uitgestort, via de mail of sociale media. Dat is erg genoeg. Maar de week daarvoor lag er voor het eerst een (keurig gefrankeerde) dreigbrief op haar deurmat. Precies zoals D66-leider Sigrid Kaag eind vorig jaar anonieme kerstkaarten in de bus kreeg, met teksten als ‘Zoals je ziet weten we waar je woont’. Begin dit jaar stond er een man met een fakkel voor Kaags voordeur.

Tijdens het gesprek op haar werkkamer breekt Gündoğan even als de dreigbrief ter sprake komt. Haar ervaring is inmiddels dat er een wereld van verschil zit tussen de verhalen over anderen die zoiets overkomt, en het moment dat je zelf thuis zo’n brief in je trillende handen houdt. “Ik begin me af te vragen of het dit allemaal wel waard is. De grimmigheid neemt toe. Ik vind mijn inbox steeds vervelender, ik vind de sociale media steeds vervelender. Er is meer in het leven dan de hele dag haat over je heen krijgen.”

Tweets

Eind vorige maand scoorde ze met haar interruptie van FvD-Kamerlid Freek Jansen, aan wie ze tijdens een coronadebat het verschil probeerde uit te leggen tussen een feit en een mening. “Een mening is of ik uw pak mooi vind of niet, of dat ik vind dat u leuke schoenen aan heeft of niet. Wetenschap is geen mening.”

Veel feller was haar uithaal van 30 oktober vorig jaar op Twitter naar PVV-leider Geert Wilders, die ze een ‘gore racist’ en een ‘smerige haatzaaier’ noemde. Op 26 november richtte ze de Twitter-pijlen op FvD-leider Thierry Baudet. ‘Tegen fascisme is nog geen prik uitgevonden. Helaas. Anders zou ik je dagelijks spuiten.’

De tweet tegen Wilders staat er nog steeds, maar die tegen Baudet heeft ze een dag later verwijderd. ‘Door persoonlijke ervaringen komt de coronacrisis bij mij soms erg hard binnen’, lichtte ze toe. ‘Gisteren was zo’n dag en ben ik te ver gegaan in een tweet. Het politieke debat wil ik voeren op basis van feiten en argumenten. Ik neem mijn woorden terug en bied mijn excuses aan.’