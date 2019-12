Groep Otten steunt spoedwet stikstof

Het is de coalitie gelukt om over rechts steun te verwerven voor de spoedwet om uit de stikstofimpasse te komen. Vrijdagavond sloten premier Mark Rutte en minister Hoekstra van financiën een deal met de Groep Otten (GO), de afsplitsing van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. De drie zetels die nu nog nodig zijn om de spoedwet aangenomen te krijgen, liggen binnen handbereik.

Rutte had de rode loper uitgerold voor GO-fractievoorzitter Henk Otten en senator Jeroen de Vries. De fractie stemde in na een gesprek in het Torentje met Rutte en Hoekstra. Otten zei na afloop dat hij de wet steunt, omdat hij wil dat de woningbouw weer op gang komt. “Wij laten de Nederlandse economie niet stikken.” Hij stelde geen eisen aan zijn steun. “We zijn niet van de chantagepolitiek, zoals sommige andere partijen.”

Daarmee zet GO zich neer als een alternatief op rechts, waarmee de coalitie zaken kan doen. Forum voor Democratie, waar de drie senatoren zich van afgesplitst hebben, kwam deze week met een lange lijst eisen voor steun, waaronder een strenger immigratiebeleid en een referendum over het klimaatakkoord. Volgens Forumleider Thierry Baudet is er helemaal geen stikstofprobleem, maar laat de overheid zich gijzelen door een ‘boekhoudkundige’ norm. De PVV denkt er hetzelfde over.

Met de steun van GO is het kabinet er nog niet. Er zijn nog drie zetels nodig voor een meerderheid in de senaat, die dinsdag vergadert over de spoedwet. Het kabinet rekent op steun van de SGP (2 zetels), die in de Tweede Kamer ook voor stemde. 50Plus vraagt voor haar stem om een onderzoek naar de rekenrente voor pensioenfondsen.

Voor de coalitie is het verleidelijk daarmee in te stemmen, omdat ze dan niet verder hoeft te praten met de linkse partijen PvdA en GroenLinks. Minister Carola Schouten (landbouw) ging eerder deze week al op de koffie bij die fracties. Vooral GroenLinks stelt harde eisen, namelijk een halvering van de stikstofuitstoot in de landbouw in 2035. De PvdA wil extra geld voor natuurherstel, meer sociale woningbouw en goedkoper openbaar vervoer. Binnen die fractie is de hoop dat het kabinet óók de steun van de PvdA wil verwerven, omdat er in de toekomst nog meer stikstofmaatregelen door beide parlementen moeten.

De spoedwet regelt onder meer dat veevoer wordt bewerkt zodat mest minder ammoniak uitstoot. Ook projecten die niet schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden, hebben geen vergunning meer nodig als de wet wordt aangenomen. De verlaging van de maximum snelheid, hoeft niet in de spoedwet geregeld te worden.

Sinds de Raad van State in mei het vorige stikstofbeleid naar de prullenmand verwees, kwamen veel bouwprojecten stil te liggen. Binnenkort maakt het kabinet bekend hoe ze de stikstofuitstoot van de veeteelt bij natuurgebieden wil terugbrengen.

