GroenLinks wil minder invloed landbouwsector in waterschappen

GroenLinks wil af van bestuursleden van waterschappen die worden aangesteld door land- en tuinbouworganisaties, het bedrijfsleven en door natuurclubs. Deze zogenoemde ‘geborgde zetels’, in handen van belangengroepen belemmeren volgens de oppositiepartij het nemen van evenwichtige beslissingen over onder meer de verdeling van water, vooral in tijden van droogte.

Volgende verkiezingen

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet dient maandag een initiatiefwet in om de geborgde zetels met ingang van de volgende verkiezingen voor de waterschappen te schrappen. Die verkiezingen zijn in 2023 en worden altijd gehouden tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten. Maandag praat de Tweede Kamer over ‘water’.

De druk op de waterschappen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, schrijft Bromet in een toelichting bij de wet. Bij extreme droogte, die de laatste zomers aan de orde was, moet het waterschap een afweging maken tussen de belangen van de landbouw, de natuur en bijvoorbeeld de scheepvaart. Voorbeeld: wanneer moet er een verbod komen op het beregening van weilanden en akkers? Ook staat de kwaliteit van het water volgens GroenLinks onder druk door onder meer bemesting en door chemische stoffen die in het grondwater terecht komen. Om de juiste beslissingen te nemen, in het belang van de bevolking, moet het bestuur van waterschappen volledig democratisch worden gekozen, meent Bromet.

Huishoudens betalen in verhouding meer dan boeren en bedrijven

De meerderheid van het bestuur van een waterschap wordt al democratisch gekozen. “Ook daarbij komen partijen aan bod, zoals het CDA, die de belangen van de boeren voorop zetten”, zegt Bromet. “Bij de geborgde zetels is de landbouw ook al oververtegenwoordigd. In het totaalplaatje wordt op die manier de macht van de boeren onevenredig groot.” Bovendien betalen huishoudens de laatste jaren steeds meer in verhouding tot boeren en andere bedrijven.

Begin deze maand bracht de commissie Boelhouwer op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) een advies uit over de geborgde zetels. De commissie meent dat een waterschap prima zonder die zetels kan: door klimaatverandering wordt de verdeling van water meer een algemeen belang dan een alleen een belang van de landbouw. In 2015 was er ook al eens een advies. Dat bepleitte handhaving van de geborgde zetels.

Lees ook:

De heffingen van het waterschap rijzen in 2020 de pan uit

De Nederlandse waterschappen gaan in 2020 fors investeren om natte periodes en langdurige droogte aan te pakken. Dat is vooral goed voor bedrijven en boeren, maar de burgers gaan het betalen.