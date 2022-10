GroenLinks wil één programma met PvdA bij Tweede Kamerverkiezingen

GroenLinks en Partij van de Arbeid (PvdA) vierden eerder deze week nog het succes van het energieplafond, het miljardenpakket dat alle burgers aan een lagere rekening voor gas en elektriciteit helpt. Het was hún plan dat door het kabinet is omarmd. Volgens partijleider Jesse Klaver van GroenLinks is het energieplafond het bewijs dat samenwerken loont. Het verbond met de PvdA moet ‘een belangrijke volgende fase’ in, zei hij vrijdagavond in de Kerdijklezing in Den Haag.

Klaver wil dat beide partijen één links-progressief blok vormen als antwoord op het ‘rechtse neoliberalisme’. “Mijn ideaal is dat de PvdA en GroenLinks met een gezamenlijk programma de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer ingaan.”

Het is voor het eerst dat Klaver dit publiekelijk uitspreekt. Hij laat in het midden of hij ook wil dat de partijen met een gezamenlijke kandidatenlijst komen. Deze ‘politieke krachtenbundeling’, zoals GroenLinks het zelf noemt, is volgens hem nodig om naar sociale vooruitgang te streven en te staan tegenover ‘neoliberale politiek’. Klaver houdt rekening met vervroegde verkiezingen, zegt hij, gezien de onrust rond stikstof, inflatie en de opvangcrisis.

“Italië laat deze weken heel scherp de noodzaak van linkse samenwerking zien. (Extreem)rechts kon daar een parlementaire meerderheid veroveren, omdat links verdeeld was”, zegt Klaver in zijn lezing. Hij erkent dat de PvdA en GroenLinks ook verschillen hebben. Dat bleek bijvoorbeeld eerder dit jaar, toen de Eerste Kamer oordeelde over het handelsverdrag Ceta. GroenLinks stemde tegen het akkoord tussen de Europese Unie en Canada, PvdA vóór. Klaver noemt dit meningsverschil tussen beide partijen een rimpeling. “Dat wat we gemeenschappelijk hebben, is vele malen groter dan waar we verschillend over denken.”

Historische stap

Het zou een volgende stap zijn in een samenwerking die steeds hechtere vormen aanneemt. Deze zomer werd al duidelijk dat na de Statenverkiezingen van volgend jaar de partijen één fractie vormen in de Eerste Kamer, een historische stap. En ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar trokken in veel gemeenten GroenLinks en de PvdA al samen op.

Ook in de Tweede Kamer worden de banden tussen de twee Linkse partijen steeds nauwer. Klaver en oud-PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen lieten elkaar tijdens de kabinetsformatie niet los en kwamen samen met een oppositieakkoord. De fracties vergaderen regelmatig samen en één keer in de twee weken komen de partijtoppen bijeen om te praten over hoe ze de samenwerking het beste kunnen voortzetten.

Of Attje Kuiken, huidig fractievoorzitter van de PvdA, ook een gezamenlijk verkiezingsprogramma wil, is nog de vraag, maar ze reageert enthousiast. Ook Kuiken zegt dat het energieplafond dient als bewijs dat samenwerken loont. Klaver noemt het in een nadere toelichting zelfs een ‘super succes'. Kuiken: “Dat we de samenwerking voortzetten, is helder. Maar de manier waarop we een vuist maken en onze krachten bundelen, moeten we samen én met onze leden gaan vormgeven. PvdA heeft deze zaterdag een ledenraad, waar het ook over linkse samenwerking zal gaan.

