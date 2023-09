GroenLinks-PvdA willen ‘groen’ en ‘sociaal’ strak koppelen

Een speciale ‘OV-klimaatkaart’ voor goedkoop openbaar vervoer. Een hoger minimumloon van 16 euro per uur. De sterkste schouders die weer vaker de zwaarste lasten dragen. Een goed functionerende overheid die de burgers beschermt en vertrouwt.

Voor het eerst hebben PvdA en GroenLinks samen een verkiezingsprogramma gepubliceerd. Het bevat veel klassieke linkse ideeën. De toon is optimistisch en straalt uit dat de twee linkse partijen klaarstaan om te regeren en veel concrete eigen plannen klaar hebben liggen na dertien jaar liberaal beleid.

Nederland als voorbeeldland

Nederland kan met hulp van sociaal en groen beleid weer een voorbeeldland worden voor anderen, belooft lijsttrekker Frans Timmermans de kiezers. “Er is geen uitdaging zo groot of we kunnen hem aan”, schrijft hij in het voorwoord van het ruim honderd pagina’s dikke conceptverkiezingsprogramma. Dan is wel nodig dat mensen willen samenwerken. “Als we samen optrekken kan dit weer het land zijn waar we trots op zijn”.

Net als veel andere politieke partijen zetten PvdA en GroenLinks ‘herstel van vertrouwen’ in de overheid op de eerste plaats, naast veel aandacht voor klimaat en bestaanszekerheid. De toon is gematigd met veel nadruk op het belang van het overbruggen van verschillen in de samenleving.

Herstel van vertrouwen betekent volgens de partijen dat de overheid de burgers weer ‘beschermt en hun vooruitgang bevordert’. De overheid moet weer zichtbaar en aanspreekbaar zijn, dicht bij burgers. De vrije markt in zorg en wonen gaat aan banden.

Groen en sociaal beleid

Ook het woord ‘solidariteit’ is helemaal terug – het komt vele malen voor in het conceptverkiezingsprogramma. Miljonairs moeten over hun vermogen een miljonairsbelasting gaan betalen. Het minimumloon moet fors omhoog. Naar 16 euro, zodat mensen die het minimumloon verdienen om dagelijks rond te komen minder afhankelijk worden van ingewikkelde toeslagen via de belastingdienst.

Bestaanszekerheid is als thema door veel partijen op nummer één gezet in de campagne. GroenLinks en PvdA omschrijven het als een breder begrip. “Mensen moeten in vrijheid en naar eigen inzicht hun talenten kunnen ontwikkelen” en zich “gesteund, gezien, gehoord en gerespecteerd voelen”. Dit “vraagt om solidariteit en gemeenschapszin”. De regels voor uitkeringen zijn soms te streng. Wie werkloos raakt, hoeft niet langer eerst de auto te verkopen of het eigen huis ‘op te eten’ om bijstand te ontvangen.

Vooral bij het aanpakken van de klimaatcrisis hebben PvdA en GroenLinks elkaar gevonden. ‘Klimaatrechtvaardigheid’ wordt het uitgangspunt. Groen en sociaal beleid zijn voortaan strak gekoppeld.

Meest kwetsbare huishoudens

Met een goedkope ‘OV-Klimaatkaart’ kan reizen met het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar worden. Voor maar 49 euro per maand zou Nederland, net als Duitsland, een speciaal klimaatticket kunnen invoeren voor trein, bus, metro en tram in het hele land in de daluren. In Duitsland zijn die kaartjes een groot succes.

Voor huurders is er de belofte dat er een ‘tochtkorting’ komt op de huurprijs als een huurwonig slecht geïsoleerd is en de eigenaar te weinig onderneemt om het pand alsnog te isoleren. Dan gaat de overheid van bovenaf een verlaging van de huur opleggen. Er komt een grootschalig isolatie-offensief voor huizen van mensen met lage en middeninkomens.

In Europa moet het klimaatbeleid naar een hogere versnelling. De Green Deal onder leiding van Frans Timmermans, toen hij nog Eurocommissaris was, moet een vervolg krijgen, aldus de partijen. In 2040 moet heel Europa klimaatneutraal zijn, vijf jaar eerder dan GroenLinks in het vorige landelijke verkiezingsprogramma nog stelde. Ook in Europa moeten de subsidies “bij voorrang ten goede komen aan de meest kwetsbare gebieden en huishoudens”.

