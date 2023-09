GroenLinks-PvdA: goedkope treinkaartjes, tochtkorting en meer bestaanszekerheid

Net als in Duitsland moeten er in Nederland goedkope OV-kaartjes komen waarmee reizigers voor een vast bedrag van 49 euro per maand door het hele land kunnen reizen. Zo’n ‘klimaatticket’ gaat volgens GroenLinks-PvdA helpen om duurzaam vervoer aan te jagen. Het maakt het openbaar vervoer als publieke voorziening weer ‘voor iedereen betaalbaar’.

Het is een van de voorstellen uit het eerste gezamenlijke concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA, dat dinsdag bekend is gemaakt.

Gematigde toon, radicale plannen

In Duitsland zijn de goedkope treinkaartjes zo’n succes dat ze dit voorjaar permanent zijn ingevoerd. Een idee dat Nederland snel moet overnemen, vinden de linkse partijen. Het klimaatticket moet gaan gelden in trein, bus, tram en metro, tijdens daluren.

In het eerste gezamenlijke programma profileert GroenLinks-PvdA zich met een gematigde toon en radicale plannen. Ingrijpend is bijvoorbeeld de ‘tochtkorting’ op de huurprijs van huizen die slecht geïsoleerd zijn. Het vergt een forse ingreep in de vrije huurmarkt, waarbij de overheid eigenaren van woningen gaat verplichten de huren te verlagen als zij te weinig werk maken van betere isolatie van huurhuizen. Dan hoort volgens GroenLinks-PvdA de rekening ‘niet langer neer te komen bij de huurder maar bij de verhuurder’.

Mildere regels voor bijstand

Klimaatbeleid moet voortaan, stellen de partijen, draaien om ‘klimaatrechtvaardigheid’. De overheid moet zorgen dat bij de omslag naar duurzame energie éérst de groepen met lage en middeninkomens hulp krijgen. Bijvoorbeeld door hun woningen als eerste te isoleren in een grootschalig isolatie-offensief.

Ook stellen de partijen voor dat de regels voor de bijstand milder moeten worden. Wie werkloos raakt hoeft niet meer eerst de auto of het eigen huis te verkopen en ‘op te eten’ voordat hij of zij in aanmerking kan komen voor financiële steun van de overheid. Wie een fout maakt bij het invullen van formulieren moet dat kunnen corrigeren zonder dat er een boete volgt.

Overbruggen van verschillen

GroenLinks-PvdA zoekt in toon toenadering tot andere partijen. Lijsttrekker Frans Timmermans legt in het voorwoord van het concept-verkiezingsprogramma veel nadruk op de noodzaak van ‘samenwerken’ in de politiek, net als in de samenleving. “Er is geen uitdaging zo groot, of we kunnen deze aan. Maar dat vraagt om samenwerking en herstel van vertrouwen. Alleen op basis van vertrouwen kan onze samenleving de toekomst vormgeven op zo’n manier dat iedere inwoner van Nederland zich thuis kan voelen.”

Timmermans zegt nadrukkelijk dat hij met GroenLinks-PvdA de verschillen in de samenleving wil overbruggen. “Als we samen optrekken kan Nederland weer een land zijn waar we trots op zijn en waar anderen met bewondering naar kijken.” De vier belangrijkste thema’s waar de partijen zich op zegt te richten zijn herstel van vertrouwen, klimaatrechtvaardigheid, bestaanszekerheid en een sterk Europa.

In Europa moet er wat klimaatbeleid betreft een tandje bij. De Green Deal, die onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans tot stand kwam, moet een vervolg krijgen aldus de partijen: in 2040 moet heel Europa klimaatneutraal zijn. Ook daarbij moeten de subsidies ‘bij voorrang ten goede komen aan de meest kwetsbare gebieden en huishoudens’.

Lees ook:

Bestaanszekerheid is plots hét campagnethema, en dat is een probleem voor de VVD

Bestaanszekerheid en de groeiende armoede lijken het thema van de aankomende verkiezingscampagne te worden. Dat is een risico voor de VVD.

Pieter Omtzigt: ‘Het woningtekort los je niet op met quotejes van dertig seconden’

De belangstelling voor de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt is ongekend. Lukt het hem en zijn medestanders om op 22 november de hooggespannen verwachtingen waar te maken? ‘Het is een behoorlijke opgave.’