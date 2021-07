GroenLinks presenteert evaluatie verkiezingsnederlaag: kiezer stapte massaal over naar D66

Potentiële GroenLinks-stemmers stapten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen massaal over naar D66. Maar liefst drie van de zes verloren GroenLinks-zetels raakte de partij kwijt aan concurrent D66. Dat blijkt uit een zojuist gepubliceerde verkiezingsevaluatie van het wetenschappelijk bureau van de partij. Ook aan Volt, Partij van de Arbeid, SP, VVD en de Partij voor de Dieren kaapten stemmen weg, goed voor het verlies van een halve tot een hele zetel.

GroenLinks tuimelde tijdens de verkiezingen van 17 maart van veertien naar acht zetels. De onderzoekers wijten dit met name aan het gegeven dat GroenLinks een ‘partij in transitie is’ en deze verkiezing geen eenduidige boodschap wist te verkondigen. De tijd van een ‘frisse nieuwkomer’ heeft de partij allang achter zich gelaten, schrijven onderzoekers. Maar tegelijkertijd heeft de partij nooit geregeerd en slaagde het er niet in een duidelijk politiek profiel neer te zetten, aldus de onderzoekers.

Thema's waar GroenLinks zich bij vorige verkiezingen duidelijk op wist te profileren, worden ook door andere partijen toegeëigend. Zo wedijverde de partij op het thema klimaat met concurrenten D66 en Partij voor de Dieren. Had GroenLinks het wel over klimaat, dan schoot de partij vaak in een defensieve houding door standpunten op gevoelige kwesties als kernenergie en windturbines. Daardoor kwam ze onvoldoende aan de eigen boodschap. Linkse onderwerpen als armoede en inclusiviteit liet GroenLinks meer dan voorgaande jaren liggen. Daardoor verloor de partij linkse kiezers aan onder andere de SP en BIJ1. ‘Voor kiezers was het (...) minder duidelijk wat een stem voor GroenLinks betekende en wat de partij concreet voor hen wilde veranderen, schrijven de onderzoekers dan ook. Die onduidelijkheid is een van de redenen dat de partij stemmen verloor.

Ook een oorzaak van het stemverlies is het beeld dat de partij kostte wat het kost wilde regeren, blijkt uit het rapport. Door dit streven zou de partij onvoldoende vasthouden aan de eigen idealen. Als voorbeeld geven onderzoekers dat GroenLinks in 2019 plots besloot voor alle kabinetsbegrotingen, ook de omstreden onderwijsbegroting, te stemmen. Daarmee sloeg de partij ook de PvdA het wapen uit handen om hoge lerarensalarissen te eisen. Daarmee verraste de partij vriend en vijand, schreven diverse media. ‘Sindsdien is een terugkerend beeld in de media en onder de leden dat macht voor GroenLinks een doel op zich is geworden en daarbij haar idealen dreigt te verwaarlozen’, schrijven de onderzoekers.

Wat de partij ook niet geholpen heeft, is dat het geen bestuurlijke ervaring heeft in de Tweede Kamer. In deze coronacrisis kozen kiezers toch voor gevestigd leiderschap, ontdekten onderzoekers.

