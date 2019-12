GroenLinks oogst vooral onbegrip

Hoeveel geklungel door de Belastingdienst kan een staatssecretaris van financiën zich permitteren? Vandaag moet Menno Snel zich opnieuw in de Kamer verantwoorden voor het debacle met de kinderopvangtoeslag en je hoeft geen waarzegger te zijn om te voorzien dat het dit keer wel eens slecht zou kunnen aflopen.

Twee weken geleden ontsnapte Snel nog aan de klauwen van de Kamer, maar het leverde hem niet meer dan een korte adempauze op. Er ligt genoeg nieuwe munitie voor nog een akelig debat. Ouders die aan de Belastingdienst vroegen waarom ze ten onrechte als fraudeur zijn bestempeld, kregen hun dossier met zwartgelakte pagina’s opgestuurd. Ook dat nog.

De ploeg van Jesse Klaver wierp een reddingsboei

Dat Snel nog staatssecretaris is, heeft hij voor een ­belangrijk deel te danken aan GroenLinks. De ploeg van Jesse Klaver schaarde zich in het vorige debat niet ­achter een breed gesteunde motie van wantrouwen en wierp Snel op deze manier een reddingsboei. Andere ­oppositiepartijen waren verbaasd. Een maand eerder vond GroenLinks dat Ank Bijleveld beter kon opstappen als minister van defensie vanwege het ‘ontijdig, onvolledig en onjuist’ informeren van de Kamer over de burgerdoden in Hawija. Je kunt bewondering hebben voor de inzet van Snel om de ellende voor de gedupeerde ouders op te lossen, maar je kunt moeilijk volhouden dat hij de Kamer altijd tijdig, volledig en juist heeft ingelicht.

Menno Snel heeft geen partijpolitieke achtergrond. Hij moest lid worden van D66 om toe te kunnen treden tot dit kabinet. Met een beetje fantasie zou je in hem een GroenLinkser kunnen zien. Snel trekt samen met Klaver ten strijde tegen ongewenste belastingontwijking en hij werkt aan vergroening van het belastingstelsel. GroenLinks ziet het met een brede glimlach gebeuren. In de partijtop wordt bezworen dat dit niet meespeelt bij de overweging of Snel nog steun verdient.

Dat zal zo zijn, het zorgt er in ieder geval voor dat GroenLinks wegdrijft bij de oppositiecollega’s. Tot veler verrassing hield Klaver tijdens de Algemene Beschouwingen een vurig pleidooi om afscheid te nemen van de ‘scorebordpolitiek’; de jacht op succesjes, op het elkaar vliegen afvangen, op zoveel mogelijk aandacht in de media. Voortaan zou GroenLinks, toch de partij die dertig jaar lang vooral harde oppositie heeft gevoerd, zich constructiever opstellen. Op voorhand zegde Klaver toe alle begrotingen van het kabinet te steunen.

Denk niet dat Klaver nu de lieveling van de coalitie is

Het kan natuurlijk op den duur een meesterzet blijken te zijn, een gebaar dat uiteindelijk door vele kiezers wordt omarmd, maar vooralsnog blijft Klaver vooral ­onbegrepen. De coalitiepartijen hebben de begrotingssteun van GroenLinks met grote dank aanvaard, maar denk niet dat Klaver nu opeens hun lieveling is. De afgelopen weken moest het kabinet dringend op jacht naar oppositiepartijen die de noodwet met stikstofmaatregelen aan een meerderheid in de Eerste Kamer willen helpen. Tijdens die zoektocht is Klaver met zijn constructieve aanpak aan de kant gezet.

Het kabinet hoeft Klaver ook helemaal niet tegemoet te komen. Niet alleen de PvdA kan de coalitie aan een meerderheid in de senaat helpen, er blijkt ook een route te lopen via de Groep Otten en de SGP. Laat dat maar aan Rutte over. Hij rolde de rode loper van het ­Torentje uit voor Henk Otten, die daar zo van onder de indruk was dat hij van de weeromstuit zijn steun aan de noodwet toezegde zonder enig wisselgeld te eisen.

Met lege handen in het stikstofdebat, onbegrip over de lieve benadering van een bungelende staatssecretaris. Zie hier de magere oogst voor GroenLinks.

Bart Zuidervaart vervangt deze week Lex Oomkes.