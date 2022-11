GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: om jeugdzorg vlot te trekken is politieke lef nodig

Halverwege het gesprek verandert Lisa Westerveld plotseling van toon. De blik van het Kamerlid wordt milder en ze praat zachter. Opeens zijn de actieplannen, Kamerbrieven en wetsontwerpen over het vastgelopen jeugdbeleid ver weg. De felheid waarmee ze de bewindslieden van het kabinet oproept nu eindelijk in actie te komen is dat ook.

De vraag was waarom ze zich zo betrokken voelt bij de jeugdzorg. Er valt een korte stilte. “Ik was een week geleden nog bij een familie. Die ouders hebben hun dochter afgelopen zomer verloren. Ze was 19 jaar en autistisch, kreeg er een dwangstoornis bij, waarna de problemen alsmaar erger werden. Maar ze werd niet geholpen, er was geen specialistische hulp voor haar. Na drie jaar waren de problemen uitzichtloos en werd er besloten tot euthanasie.”

Lisa Westerveld is geen hulpverlener, maar Kamerlid. “Toch vind ik dat ik naast het lezen van alle rapporten over de jeugdhulpverlening regelmatig met ouders en kinderen moet spreken. Als ik in een woonkamer zit en ik zie een grote foto van dat overleden meisje met een stapel knuffels ernaast, dan weet ik weer waarom ik boos ben, echt boos. Zij werden niet gehoord bij de instellingen, hoe hard hun schreeuw ook was, en daarom moet het beter, veel beter.”

Vanaf 2017 houdt Westerveld zich bezig met jeugdzorg en jeugdbescherming. Sindsdien ziet ze wat er allemaal verkeerd gaat. De hulpverleners in het veld doen hun best, zegt ze, maar de lange wachtlijsten, de enorme werkdruk, het gebrek aan personeel en de opgelegde bezuinigingen hebben tot een crisissituatie geleid. Ook de toezichthoudende inspecties concluderen dit al drie jaar op rij. De overheid faalt bij haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen, is hun harde oordeel.

Wat gaat er mis?

“Er is gebrek aan politieke lef bij minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (jeugdzorg). Dat klinkt misschien hard, maar er had vorig jaar al een plan van aanpak moeten liggen en dat is er nog steeds niet. In plaats daarvan verschuilen de bewindslieden en Kamerleden van de coalitie zich achter het regeerakkoord, waarin op termijn zelfs een half miljard bezuinigingen als doelstelling staat.’’

In Trouw bepleitten de twee verantwoordelijke bewindslieden onlangs dat de jeugdzorg voorrang moet geven aan de meest kwetsbare gevallen.

“Ik vind ook dat er soms te makkelijk een beroep wordt gedaan op jeugdzorg. Bijvoorbeeld als een leerling achterloopt op school. Dat hoort nu eenmaal hoort bij opgroeien. Maar wat zijn de meest kwetsbare gevallen? Een eetstoornis kan gepaard gaan met andere problemen, of een kind loopt trauma’s op na seksueel misbruik. In al die gevallen is specialistische hulp nodig. Daarom vind ik dat die bij gemeenten moet worden weggehaald, die hebben daarvoor de kennis en ervaring meestal niet in huis.”

Wat is nu acuut nodig?

“De jeugdzorg lijkt wel het zevenkoppig monster: je hakt een kop af en er komt weer een probleem bij. Als jouw kind kanker heeft, kan het naar het Prinses Maxima Centrum, waar alles uit de kast wordt getrokken om het te redden. Dat wil je ook hebben voor kinderen met psychische moeilijkheden, die ook heel specialistische hulp nodig hebben.”

Het Kamerlid komt zelf met een initiatiefwet om jongeren die dat willen tot hun 21ste in de jeugdzorg te kunnen houden. Nu moeten ze als ze 18 jaar worden vertrekken. ‘Laatst sprak ik een meisje dat eindexamen vwo deed en 18 werd. De instelling heeft toen op eigen kosten het meisje binnenboord gehouden totdat zij haar diploma had gehaald. Anders was zij op straat beland zonder diploma.’

Ook na het Kamerdebat van maandag verandert vrijwel niets, vreest ze. Hoe ze het dan volhoudt? “Ik heb wel eens om middernacht een berichtje van een jongere gekregen. Hij liep op het spoor. Gelukkig kon ik mensen bereiken die hebben geholpen. Om dat soort schrijnende gevallen te voorkomen, slik ik mijn frustraties in en roep de staatssecretaris maar weer eens op actie te ondernemen.”

