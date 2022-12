GroenLinks en PvdA sturen aan op tijdslot in ‘coronawet’

Als het coronavirus deze winter of in de toekomst toch weer oplaait en er opnieuw ingrijpende maatregelen nodig zijn, moet er een wettelijke beperking komen aan de tijdsduur.

Bij zware ingrepen op de vrijheden van burgers moet er voortaan elke acht weken opnieuw goedkeuring gevraagd worden aan het parlement, luidt een voorstel van GroenLinks en PvdA. Zij willen dat minister Ernst Kuipers (volksgezondheid) dit vastlegt in de Wet publieke gezondheid, de opvolger van de tijdelijke coronawetten.

De kans dat er zo’n ‘vervaltermijn’ in de nieuwe epidemiewet komt is groot. Het ministerie heeft ‘positief’ gereageerd op amendementen die de linkse partijen hebben ingediend om de wet aan te passen, aldus GroenLinks.

Actievere rol voor de Eerste en Tweede Kamer

Maandag debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over de Wpg. De wet moet voor het eerst een structurele juridische basis leggen voor overheidsingrijpen bij epidemieën nu of in de toekomst.

Volgens de linkse partijen moet het parlement in het vervolg meer zeggenschap hebben. Verplicht afstand houden, het verbieden van bijeenkomsten, en zeker een schoolsluiting grijpen zo diep in op de vrije uitoefening van de grondrechten van burgers, dat de Tweede én Eerste Kamer een actievere rol moeten krijgen dan ze in de afgelopen coronacrisis hadden.

“Als de overheid in een epidemie zwaarwegende maatregelen neemt, moet daar ook een duidelijk einde aan zitten. Meer betrokkenheid voor het parlement vergroot ook het draagvlak”, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Het idee is dat de Tweede Kamer per maatregel bepaalt of er een ‘wekker’ van acht weken nodig is. Als het kabinet een maatregel wil verlengen, is opnieuw goedkeuring nodig.

Wpg wordt bredere epidemiewet

Voor minister Kuipers biedt het initiatief van de oppositiepartijen een welkome uitweg in de slepende politieke discussie. Kuipers is dringend op zoek naar steun voor zijn Wet publieke gezondheid, die hij stap voor stap gaat inrichten als een bredere epidemiewet. Haast heeft de minister ook. Er is momenteel juridisch niets geregeld. Zelfs mondkapjes verplichten is niet mogelijk als het coronavirus deze winter zou muteren.

De linkse partijen blijken onder voorwaarden bereid hun steun te geven aan wetgeving. “Maar de huidige versie vinden we echt onvoldoende. Die lijkt te veel op de oude coronawet”, aldus Kamerlid Westerveld. GroenLinks werkt al twee maanden aan een aangepast wetsvoorstel en vroeg juridisch advies aan het ministerie van VWS.

Een opvallende andere aanpassing die GroenLinks en PvdA vragen, is dat de Eerste Kamer een politieke rol krijgt in een epidemie. Dat is nieuw. In de coronacrisis had alleen de Tweede Kamer de mogelijkheid om maatregelen zoals de sluiting van de horeca goed of af te keuren.

Vrees voor juridisch vacuüm

De linkse partijen willen dat een kabinet voortaan een besluit over ingrijpende collectieve maatregelen ook aan de Eerste Kamer voorlegt. Het kan in de praktijk betekenen dat de Eerste Kamer de Tweede Kamer passeert in de aanpak van de epidemie. Het kabinet was er om die reden tot nu toe huiverig voor. Maar ook deze aanpassing is nu bespreekbaar.

Het bouwwerk van tijdelijke coronawetten kreeg eerder veel kritiek en is deze zomer in de Eerste Kamer gesneuveld. Maar over een structurele wet waren vervolgens de politieke meningsverschillen zo mogelijk nog groter.

GroenLinks hoopt dat er in de rest van de Tweede Kamer brede steun is voor een aangepaste wet publieke gezondheid, en verwacht dat ook de coalitiepartijen positief zijn. De fractie is bezorgd dat er een juridisch vacuüm dreigt als de Tweede Kamer geen uitweg vindt.

Westerveld: “Het makkelijkste is om overal tegen te zijn. Maar wij hebben als Tweede Kamer ook de taak om te zorgen dat volgende parlementen en kabinetten goede wetgeving klaar hebben liggen. Stel, er breekt een nieuwe pandemie uit met een vogelgriepachtige variant die op mensen overslaat, dan moeten we het democratisch vangnet klaar hebben.”

