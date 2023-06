GroenLinks en PvdA gaan eerst energie stoppen in elkáár

De samensmelting tussen GroenLinks en PvdA is begonnen met een eerste stap. In de Eerste Kamer heft de combinatiefractie alle schotten op.

Fractievoorzitter Paul Rosenmöller kijkt nadenkend naar de slagroomtaarten op de grote vergadertafel. Het is een baanbrekend moment voor GroenLinks en PvdA. Veertien senatoren van beide partijen vormen vanaf nu één gezamenlijke fractie.

Nog niet eerder heeft Rosenmöller meegemaakt om zo’n grote fractie te leiden. GroenLinks, zijn eigen partij was in de Eerste Kamer tot op heden altijd een stuk kleiner. Zelfs in hoogtijdagen telde die nooit meer dan acht senatoren. Ook voor de PvdA is het lang geleden dat de partij van zo’n omvang kon dromen als de huidige veertien zetels.

Samen met vice-fractievoorzitter Mei Li Vos (PvdA) snijdt hij dinsdag de taart aan in een zaaltje waar de fractie tijdelijk het onderkomen heeft. De eigen vergaderruimtes zijn opeens te klein geworden.

Oppositie met meer macht

Het woord ‘historisch’ is volgens Rosenmöller al erg vaak gebruikt. “En het is ook historisch”. Maar hij wil het op de eerste zittingsdag van de nieuwe senaat niet groter maken dan het is. Het wordt vooral tijd om aan de slag te gaan. Verderop in het gebouw viert ook de fractie van BBB feest, de grote nieuwkomer met zestien zetels.

PvdA en GroenLinks willen het kabinet deze week direct al laten voelen dat de oppositie meer macht heeft gekregen in de Eerste Kamer. Samen met BBB dreigen de linkse senatoren de Voorjaarsnota weg te stemmen, de belangrijke ‘tussenbegroting’ van minister Kaag voor de lopende uitgaven voor 2023. De gezamenlijke eis van de oppositie: het kabinet moet eerst met plannen komen om armoede beter te bestrijden en inkomens eerlijker te verdelen.

Al is het startschot gegeven, het betekent niet dat de linkse senaatsfractie tot de tanden toe bewapend de politieke arena betreedt. De politieke gevechten zullen vooral plaats blijven vinden in de Twéede Kamer. Daar worden wetten ontworpen en bijgesteld, iets wat in de Eerste Kamer niet of maar zeer beperkt mogelijk is.

Stemming is wat minder euforisch

De stemming bij GroenLinks-PvdA over het gezamenlijke experiment in de Eerste Kamer klinkt minder euforisch dan voor de verkiezingen. Het gaat niet meer over ‘de grootste worden’, want die prijs is weggekaapt door de BoerBurgerBeweging. Vervolgens verspeelde links ook nog een restzetel, door een actie van een rebellerend Statenlid.

Vice-fractievoorzitter Mei Li Vos (PvdA) benadrukt dat de twee partijen vooral ook veel energie gaan investeren in elkaar. “Onze inzet is dit project te laten slagen. Door samen te werken gaan we het kabinetsbeleid socialer en groener maken.”

Afzonderlijke fractievergaderingen bestaan niet meer. De eigen vleugels van de twee partijen in het gebouw zijn opgegeven. Senatoren zitten al sinds maart kriskras door elkaar bij elke kennismakingsbijeenkomst. Tot in detail gaan de fracties op alle niveaus één nieuwe werkwijze ontwerpen. “Dan zijn er behoorlijk wat praktische verschillen en cultuurverschillen te overbruggen”, aldus vice-fractievoorzitter Vos.

Een fout kan grote gevolgen hebben

De druk op de nieuwe fractie is groot, want één fout kan grote gevolgen hebben. GroenLinks en PvdA hebben precies het aantal zetels dat het kabinet tekort komt, veertien. Dat geeft mogelijkheden om te eisen dat het kabinet tegemoet komt aan linkse eisen. Maar er hoeft maar één senator opstandig te zijn of het breekijzer werkt niet meer.

Fractievoorzitter Rosenmöller klinkt op de eerste dag bedachtzaam. “Niet lichtzinnig doen over de kleine stappen vooruit, die nodig zijn voor de grote stappen vooruit”, geeft hij de fractie als doordenker mee. Pas dan deelt hij de taart uit op de eerste zittingsdag.

Kan het kabinet vallen of niet, nu de onderhandelingen binnen het onderling verdeelde kabinet beginnen over stikstof en asiel? Het zou met een sisser kunnen aflopen. Nog deze maand ligt er een deal, zeggen ingewijden uit de coalitie. Analyse van het krachtenveld.

Wat wordt de strategie en invloed van de BoerBurgerBeweging in de Eerste Kamer? Vanuit de coalitie klinkt voorzichtig optimisme dat er misschien samen te werken valt.