GroenLinks: de huren moeten met honderden euro’s per maand omlaag

Als het aan GroenLinks ligt, gaan de huren in het hele land omlaag. Dit moet gelden voor zowel de vrije sector als voor sociale huurwoningen. De partij kondigt in het verkiezingsprogramma, dat deze zaterdag gepresenteerd wordt, aan dat het de huurprijzen anders wil berekenen. Volgens GroenLinks kan dit honderden euro’s per maand schelen.

De oppositiepartij wil het woningwaarderingsstelsel, aan de hand waarvan de huurprijzen voor sociale huur bepaald worden, ook toepassen in de vrije sector. Op deze manier bepaalt de overheid voor 95 procent van de woningen de maximale huurprijs. Dit moet voorkomen dat investeerders de prijzen in mate name de grote steden opdrijven. Ook moet niet langer gebruik gemaakt worden van de WOZ-waarde bij het bepalen van de huur, om te voorkomen dat de prijzen in populaire gebieden omhoog schieten.

In een interview met deze krant zegt partijleider Jesse Klaver: “Het is bizar wat voor huren je moet betalen in de Randstad. Andere partijen zullen wel zeggen dat ons plan radicaal is, of extreem. Nee. Weet je wat extreem is? 1.500 euro huur betalen om in een bezemkast te wonen.”

GroenLinks presenteert meer plannen om de vastgelopen woonmarkt vlot te trekken. Zo wil de partij de verhuurdersheffing voor woningcorporaties afschaffen, sociale huurwoningen toegankelijk maken voor mensen met hogere inkomens en gemeenten de mogelijkheid geven om een bewoningsplicht in te stellen voor woningen. Dat laatste middel moet speculatie en vakantiehuur tegengaan.

Jesse Klaver. Beeld Inge Van Mill

Basisinkomen

Daarnaast wil de partij dat er tot 2030 1 miljoen huizen gebouwd worden. Dat is hetzelfde aantal als in de plannen van het kabinet. Klaver: “Het liefst wil je meer, maar die 1 miljoen huizen moeten gewoon gebouwd worden. Tot nu toe worden die doelen en ambities nooit gehaald. Door de stikstofcrisis, of omdat het moeilijk is om aansluiting te vinden met infrastructuur of openbaar vervoer.” Van die 1 miljoen woningen moet minstens 40 procent bestaan uit sociale huur.

GroenLinks pleit ook voor een soort basisinkomen. De partij wil een ondergrens waar inkomens niet onder kunnen zakken. De overheid moet het loon zo nodig aanvullen. Mensen die hun baan verliezen tijdens de coronacrisis, krijgen recht op een ‘crisisinkomen’. In loondienst is dat 70 procent van het laatst verdiende salaris. Zzp’ers en flexwerkers die geen recht hebben op een uitkering, kunnen aanspraak maken op 1.050 euro per maand.

Donderdag bracht GroenLinks al het plan naar buiten om elke jongere die 18 wordt, vanuit de overheid een bedrag van 10.000 euro te schenken. Die kunnen zij gebruiken voor een opleiding of om een start te maken op de arbeidsmarkt. Klaver stelt echter geen eisen aan de besteding: “Wij hebben veel vertrouwen in jongeren. Als je hun een kans geeft op een fantastische start, dan gaan ze daar echt wel goed mee om.”

Het plan krijgt veel kritiek. Volgens PVV-leider Geert Wilders is de partij strafbaar, omdat die zou proberen om net kiesgerechtigde jongeren om te kopen. SP en CDA verwijten Klaver dat hij voorstander was van het afschaffen van de basisbeurs, waardoor jongeren nu een grote studieschuld opbouwen.

Lees het hele interview met Jesse Klaver over zijn klimaatprogramma

GroenLinks presenteert vandaag het verkiezingsprogramma, waarin één thema domineert: het klimaat. ‘Het is tijd voor grote verandering.