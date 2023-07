Groene PvdA’er Timmermans kan scheefgroei in het linkse blok voorkomen

Twee partijen met een verleden van interne conflicten en pijnlijke leiderschapswissels hebben zich in één dag massaal achter hun nieuwe leider geschaard: Frans Timmermans. De 62-jarige Eurocommissaris wil de gezamenlijke GroenLinks/PvdA-lijst aanvoeren voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. En dat niet alleen – hij wil minister-president worden.

Timmermans is geen onbekende in Den Haag. De PvdA’er was bijna tien jaar Tweede Kamerlid en werkte op het ministerie van buitenlandse zaken als staatssecretaris en minister. In 2014 verliet hij Nederland om Eurocommissaris te worden in Brussel.

Als Timmermans eind augustus formeel wordt benoemd als lijsttrekker, moet hij die prestigieuze EU-functie vroegtijdig neerleggen. Dat doet hij in de overtuiging dat er in Nederland iets beters wacht: het Torentje. “Ik wil premier worden”, zei Timmermans donderdag tegen de NOS.

Groen en sociaal

Voor de gecombineerde lijst van GroenLinks en PvdA lijkt Timmermans een ideale kandidaat. Zijn politieke opvoeding genoot hij binnen de sociaaldemocratie, in Brussel werkte hij afgelopen jaren aan zijn groene imago. Als Eurocommissaris is hij verantwoordelijk voor vergaande maatregelen tegen klimaatverandering en loodste hij de veelbesproken Natuurherstelwet door het EU-parlement.

Het lijkt ook een lógische keuze: de fusiefractie in de Eerste Kamer wordt immers al geleid door een GroenLinkser, Paul Rosenmöller. Daarbij komt dat PvdA’ers sowieso iets minder enthousiast zijn over de roodgroene samensmelting. Als lijsttrekker kan Timmermans verdere scheefgroei voorkomen.

Bovendien is Timmermans ervaren, zeker in het nieuwe politieke landschap in Nederland. Hij staat bekend als sterk debater die gepassioneerd kan speechen, met kennis van zaken en een olifantengeheugen.

Ondanks zijn lange afwezigheid in de landspolitiek geniet Timmermans nog steeds grote bekendheid: 79 procent van de Nederlanders weet wie hij is, blijkt uit een peiling van I&O Research. Daarmee laat hij tegenstanders als Dilan Yesilgöz (VVD) net achter zich. Andere (toekomstige) partijleiders, zoals Rob Jetten (D66) en Caroline van der Plas (BBB), zijn juist iets bekender.

Wit, man, oud

Dat de politiek veteraan verkiezingen kan winnen, liet hij in 2019 zien. Als lijsttrekker voor de PvdA bij de Europese verkiezingen verdubbelde hij het zetelaantal: van drie naar zes. Geen enkele Nederlandse partij haalde meer stemmen.

Toch is van een vrije doortocht naar het Torentje geen sprake, al was het maar omdat GL/PvdA daarvoor eerst de grootste partij moet worden. Daarnaast kent Timmermans’ Haagse ervaring een keerzijde. Achter de schermen staat hij bekend om zijn koppigheid, hij kan soms fel uit de hoek komen. Zijn enorme ambitie bracht hem naar de Europese top, maar onderweg maakte de politicus niet alleen maar vrienden.

Bovendien krijgt het linkse blok na Rosenmöller nu opnieuw een witte, mannelijke zestigplusser als leider. Dat is bepaald geen parlementair unicum, maar juist bij de links-progressieve achterban staat diversiteit hoog in het vaandel. Na het aangekondigde vertrek van premier Mark Rutte benadrukten PvdA en GroenLinks het belang van ‘een nieuw tijdperk’. Doelden ze op een man die in 1998 al Kamerlid was?

Steun van concurrenten

Voor tegenstand uit de eigen gelederen hoeft Timmermans in ieder geval niet te vrezen. Na zijn kandidatuur stroomden de steunbetuigingen binnen – ook van potentiële concurrenten. Marjolein Moorman, PvdA’er en wethouder in Amsterdam, schreef op Twitter dat ze Timmermans steunt. Ook PvdA’ers Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, en Attje Kuiken, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, schaarden zich achter Timmermans. Eerder deze week liet GroenLinks-voorman Jesse Klaver – de voornaamste architect achter de linkse samenwerking – al weten ‘een stap terug te doen’ en zich niet in de strijd te mengen.

Eind augustus bepalen de leden van GL en PvdA of Timmermans inderdaad lijsttrekker wordt. Het lijkt een formaliteit, niemand twijfelt aan de uitkomst. Daarmee zet het ‘linkse blok’ opnieuw een reuzenstap in de steeds verdere samensmelting. Maandag stemden beide achterbannen al massaal voor een gezamenlijke lijst, nu is ook de lijsttrekker zo goed als bekend. De volgende stap: een verkiezingsprogramma. Dat moet eind deze zomer af zijn.

