Groen licht voor uitkopen grote stikstofvervuilers, maar er blijft nog veel onduidelijk

Veehouders die veel stikstof uitstoten, mogen zich binnenkort laten uitkopen door de Nederlandse overheid. Na enige aarzeling gaat de Europese Commissie akkoord met de piekbelastersaanpak van het kabinet. Die vormt een fundamentele pijler onder het beleid van stikstofminister Christianne van der Wal.

Zonder goedkeuring kon de royale beloning voor stoppende veehouders worden uitgelegd als verboden staatssteun. Dat gevaar is nu geweken. Volgens Eurocommissaris Margrethe Vestager, die over oneerlijke concurrentie gaat, wegen de voordelen op tegen eventuele nadelen voor de vrije markt.

Wie is het?

De aanpak moet het stikstofoverschot in kwetsbare natuurgebieden snel en fors terugdringen. Dat is belangrijk voor natuurherstel, maar ook voor de legalisering van Pas-melders (boeren die door overheidsfalen zonder vergunning zitten) en de start van nieuwe bouwprojecten.

Daarvoor kijkt het kabinet allereerst naar de drieduizend veehouders die voor de meeste stikstof in de natuur zorgen: melkveehouders en boeren met varkens, kalveren of pluimvee. Deze piekbelasters krijgen een ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopsom als ze op korte termijn besluiten te stoppen, tot 120 procent van de waarde van boerenbedrijven.

Welke boeren het stempel ‘piekbelaster’ krijgen, blijft echter gissen – de exacte voorwaarden worden pas eind deze maand bekend. Vervolgens duurt het wéér enkele weken voordat agrariërs zich daadwerkelijk kunnen inschrijven.

Technische snufjes

Die lange tussenpozen suggereren wellicht zeeën van tijd, maar in werkelijkheid komt de deadline steeds dichterbij: eind dit jaar loopt de regeling alweer af. De traagheid heeft onder meer te maken met vragen van de Europese Commissie. Nederland kreeg een tijd geleden al te horen dat de aanpak geen verboden staatssteun was, maar moest daarna nog een hele reeks detailvragen beantwoorden.

En nog steeds blijft veel onduidelijk. De Brusselse goedkeuring gaat specifiek over geld voor boeren die willen stoppen. Dat zijn naast piekbelasters ook veehouders die zich níét in de buurt van kwetsbare natuurgebieden bevinden – hun vergoeding is iets lager.

Maar in het oorspronkelijke kabinetsplan stonden ook alternatieve oplossingen. Als boeren bijvoorbeeld met technische snufjes tot minimaal 85 procent stikstofdaling kwamen, kregen ze eveneens een vergoeding. Ook verhuizen naar minder stikstofgevoelige gebieden behoorde tot de mogelijkheden.

Wat van die plannen overblijft, wordt pas eind mei duidelijk, meldt een woordvoerder van het landbouwministerie. “Dit is slechts een tussenstap.”

Tóch versnellen

De goedkeuring voor de kabinetsplannen volgt op een periode waarin het stikstofbeleid juist tegenslag op tegenslag te verduren kreeg, onder meer omdat de EU geen geitenpaadjes meer accepteert. Nog frustrerender voor Van der Wal is de verdeeldheid binnen het kabinet zélf: regeringspartij CDA wil binnenkort ‘heronderhandelen’ over de stikstofparagraaf uit het coalitieakkoord. Vooral de deadline 2023 komt volgens de partij te vroeg.

Hoewel het stikstofbeleid daarmee leek te wankelen, bezweren kabinetsleden dat van vertraging geen sprake is. Integendeel, klinkt het eensluidend: de aanpak moet juist ‘versnellen’. Maar hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe troebeler het beeld. Nog steeds is onduidelijk wanneer het CDA de ‘heronderhandeling’ wil starten, of over welke stikstofplannen het precies gaat.

Tot die tijd bevindt minister Van der Wal zich in een beleidsmatig niemandsland. Maar de stikstofminister heeft zich voorgenomen nét te doen alsof alle plannen en afspraken nog gewoon van kracht zijn – en formeel is dat ook zo. Stug doorgaan op de ingeslagen weg, is voorlopig haar devies. Op dat pad is het groene licht uit Brussel in ieder geval een welkom duwtje in de rug.

