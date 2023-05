Groeiende crisis in de asielopvang: waar blijft toch die wet die de problemen op kan lossen?

Zelfs nu de kans steeds groter lijkt dat deze zomer opnieuw asielzoekers op straat moeten slapen, kan staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) enkel vertwijfeld zijn lege gereedschapskist inkijken. De zogeheten ‘spreidingswet’, het gereedschap waarmee hij de opvangcrisis kan oplossen, blijft maar vertraging oplopen.

Die moest in eerste instantie in januari 2023 in werking treden en toen in februari 2023. Nu blijkt dat de Tweede Kamer er pas na 1 juni over zal debatteren. Het moment dat de staatssecretaris naar dit gereedschap kan grijpen, lijkt met een vol jaar op te schuiven. Politieke meningsverschillen binnen de coalitie zijn daar de oorzaak van.

Dwarse VVD-fractie

In de week dat tientallen asielzoekers in het gras sliepen bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel, beloofde Van der Burg: na de zomer gaat de spreidingswet, waarmee hij gemeenten kan dwingen voldoende fatsoenlijke opvang te regelen, naar de Tweede Kamer. Dat was juli 2022.

Maar de staatssecretaris had niet gerekend op een dwarse VVD-fractie, die in het najaar voor vertraging zorgde. Uiteindelijk was het november eer hij een wetsvoorstel kon openbaren, dat hij op 28 maart officieel naar de Tweede Kamer zond. Dit gebeurde ondanks forse kritiek van de Raad van State, gemeenten en de organisaties die te maken hebben met asielzoekers in Nederland.

Beter een wankele wet dan geen wet, lijkt het devies van het kabinet. “Als ik de aanpassingen had gevolgd, had ik ’m niet door de Tweede Kamer gekregen”, zei Van der Burg daar in maart zelf over. “En dan had-ie de Eerste Kamer al helemaal niet gehaald.”

Niet goed genoeg

Daar heeft hij waarschijnlijk gelijk in. Het voorstel is een wankel en complex compromis tussen vier coalitiepartijen. Die denken heel verschillend over asielzoekers en de manier waarop ze moeten worden opgevangen, blijkt elk debat opnieuw.

In de Eerste Kamer heeft diezelfde coalitie bovendien geen meerderheid. Het kabinet zal daar of de linkse partijen aan boord moeten krijgen, of de rechtse. Maar beide flanken vinden de wet, weliswaar om uiteenlopende redenen, niet goed genoeg.

Maar het duurt nog even voor die horde moet worden genomen. De Tweede Kamer, ook de coalitiepartijen, wil eerst in gesprek met de Raad van State over hun advies en met verschillende andere organisaties en mensen die verstand van zaken hebben. Die twee gesprekken, een zogeheten ‘technische briefing’ en een ‘ronde tafelgesprek’, staan nu gepland voor mei.

En hoewel Van der Burg de Kamer vroeg het wetsvoorstel met spoed te behandelen, besloot de Kamer vanwege die gesprekken de datum tot waarop fracties vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel mogen indienen, op te schuiven naar 1 juni. Dat was eerst 11 mei, maar op initiatief van de Volt-fractie werd dat drie weken later. D66 sputterde nog wat tegen, maar drong niet echt aan om de voet op het gaspedaal te houden.

In de praktijk

Overigens heeft die vertraging ook te maken met het feit dat de manier waarop de wet in de praktijk gaat werken, erg afhankelijk is van de regels die gemeenten en provincies maken. De staatssecretaris beloofde de ‘uitgangspunten’ van die regels ook naar Kamer te sturen, maar die hebben de fracties nog niet gezien. Zelf houdt Van der Burg er dus ook niet bepaald de vaart in.

Al met al kan de Kamer dus pas na 1 juni debatteren en stemmen over de spreidingswet. Dat geeft de staatssecretaris nog vijf weken voor het zomerreces in Den Haag begint. Eigenlijk minder, want hij moet ook nog reageren op al die vragen en opmerkingen vanuit de Kamer. Hoe dan ook, deze zomer ligt er nog geen spreidingswet in zijn gereedschapskist.

