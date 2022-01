Groeiend deel van de Kamer wil zo snel mogelijk van de coronapas af

Nu het idee postvat dat het ‘eindspel van de pandemie’ begonnen is, krijgt de Tweede Kamer hoe langer hoe meer moeite met veel coronabeperkingen. Tijdens het coronadebat over de nieuwe versoepelingen, moet vooral de coronapas het ontgelden.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de partijen die vinden dat het coronatoegangsbewijs zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. Volgens fractievoorzitter Gert-Jan Segers komt de ‘vertrouwensrelatie tussen overheid en samenleving’ onder druk te staan, nu het kabinet de toegangsbewijzen blijft gebruiken. “Het was bedoeld als tijdelijke maatregel. Als de context verandert, moet het opnieuw gewogen worden. Zeker als het virus endemisch wordt.” Segers mist onder meer de onderbouwing voor de uitbreiding van de pas naar de pretparken.

Die kritiek klinkt breder in de Kamer, bij de rechtse oppositiepartijen en bij de SP. Volgens SGP-leider Kees van der Staaij is ‘de echte noodsituatie’ van de coronacrisis voorbij. “We moeten zo snel mogelijk terug naar normale bestuurlijke maatregelen. En we moeten zo snel mogelijk van de coronapas af.” Nu neemt het kabinet nog veel maatregelen op basis van de Covidwet. Van der Staaij en het Kamerlid Pieter Omtzigt willen dat het kabinet het al vertraagde wetsvoorstel voor 2G helemaal intrekt.

‘QR-codes hebben wel degelijk een meerwaarde’

Volgens premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers hebben de QR-codes wel degelijk een meerwaarde. Ze zijn geen wondermiddel, zegt Kuipers, maar in samenhang met andere maatregelen voorkomen ze dat het aantal besmettingen helemaal door het dak gaat.

Kuipers botst met een deel van de Kamer over zijn uitspraken tijdens de persconferentie van dinsdagavond. Daar had hij gezegd dat uit onderzoek van de TU Delft is gebleken dat de toegangsbewijzen ‘tot 15 procent’ aan besmettingen voorkomen. Maar dat gaat om een situatie, met controles op het werk en in supermarkten, die niet te vergelijken is met de Nederlandse. SP-Kamerlid Maarten Hijink verwijt de minister dat die de boel ‘belazert’, door het zo positief voor te spiegelen. Kuipers wil zijn woorden niet terugnemen. Volgens hem bedoelde hij alleen maar te zeggen dat het percentage ‘kan’ oplopen tot 15 procent.

‘Er moet een tegenhanger komen van het OMT’

Het gevoel dat het ergste van de pandemie wel eens achter de rug kan zijn, roept ook andere vragen op in de Kamer. Zo pleit Segers opnieuw voor een Impact Management Team, dat het kabinet moet adviseren over de gevolgen van de virusbestrijding op de maatschappij. Zo’n team moet als tegenhanger gaan fungeren van het OMT, met daarin virologen en epidemiologen. Al vroeg in de pandemie werd een motie aangenomen die hiertoe opriep, maar het initiatief kwam nooit van de grond.

Verschillende partijen willen bovendien dat mondkapjes en testen gratis ter beschikking komen voor iedereen. Hiervoor pleitte ook het OMT in haar laatste advies. Het kabinet houdt voet bij stuk: testen en mondkapjes worden niet gratis. “Wij beschouwen dit niet als een publieke voorziening”, zegt Kuipers. Ze worden wel verstrekt aan minima, via gemeenten en de voedselbank. “Maar wij gaan dit niet breed doen voor de hele populatie.”

