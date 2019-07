Graven onder het Binnenhof: archeologen vinden muurtje uit de dertiende eeuw

De graafmachine staat keurig geparkeerd, vlak onder de Stadhouderspoort. De klinkers van het Binnenhof, waarover ook vandaag weer honderden toeristen drentelen, zijn in deze hoek aan de kant geschoven. Daaronder blijkt een dertiende-eeuws muurtje te liggen, in een vierkante kuil van drie bij drie meter. Het werd ontdekt tijdens funderingsonderzoek, ter voorbereiding op de grote renovatie van het Binnenhof die in 2020 begint. De stadsarcheologen van de gemeente Den Haag volgen deze werkzaamheden van het Rijksvastgoedbedrijf op de voet.

Het Binnenhof is een van de oudste delen van Den Haag. “We weten dat er middeleeuwse delen zitten in de gebouwen, die je vaak van buiten niet ziet”, zegt Monique van Veen. Zij is een van de betrokken archeologen van de afdeling archeologie van de gemeente Den Haag en schreef een boek over alle opgravingen aan het Binnenhof vanaf 1770. Volgens haar is het pas gevonden muurtje nog zo’n halve eeuw ouder dan de oudst bekende delen in de direct aangrenzende gebouwen. Dat maakt haar enthousiast. “Het staat ook in een iets andere richting dan andere fundamenten. We hebben het nog niet kunnen koppelen aan een historisch gegeven.” De datering gebeurt aan de hand van de stenen, al kunnen die ook hergebruikt zijn. Toch is van Veen redelijk zeker, gezien het aardewerk dat op dezelfde plek is opgegraven. “Dat past in de periode dat de Ridderzaal gebouwd werd, vanaf het jaar 1280.”

Hoe het Binnenhof er precies uitzag in deze hele vroege tijd, weten de archeologen niet. Van Veen heeft er aan de hand van vondsten wel een voorstelling bij. “De graven van Holland woonden hier, die kregen edelen uit het land op bezoek. Die kwamen eerst binnen bij de voorpoort, nu de Gevangenpoort. Via het Buitenhof kwamen ze door de volgende poort, ongeveer op de plek van de huidige Stadhouderspoort op het grote Voorplein. Misschien bleven die edelen in gebouwen bij die poort overnachten.”

De komende weken trekt de graafmachine verder, langs de muren van de oude gebouwen. De archeologen volgen. Al het gegraaf heeft overigens nog niets te maken met de speurtocht naar de resten van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt. Dat komt pas veel later. Van Veen hoopt op nog meer inzicht in de historie van de bestaande gebouwen, waar de Eerste Kamer en de Raad van State in zitten.

Voor nu is het historische muurtje weer onder het zand verdwenen. Jammer? De archeologe is er juist blij mee. “Deze resten liggen daar veilig, voor verder onderzoek, want er was even sprake van dat het misschien weg moest in verband met de verbouwing.” Nog even en er lopen weer toeristen overheen, om een selfie te maken, een haring of ijsje te eten.

Wie de werkzaamheden van de stadsarcheologen wil volgen, kan tot eind juli en eerste week van augustus terecht op het Binnenhof. Dagelijks geven ze uitleg bij hun werk tussen 12.00 en 14.00 uur.

