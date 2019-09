Grapperhaus zet NCTV op moordzaak: ‘We lieten misdaad woekeren’

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ingeschakeld na de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. “Er is een grens overgeschreden. Ik ben daar boos over. Dit is nietsontziende misdaad”, zei een duidelijk geëmotioneerde Grapperhaus woensdag in de wandelgangen van de Tweede Kamer.

De NCTV gaat een team leiden waarin vertegenwoordigers van de politie en het openbaar ministerie zitten. “Dit team heeft bevoegdheden om de beveiliging en bewaking te activeren respectievelijk te intensiveren op een wijze die bescherming biedt tegen deze dreiging”, schrijft de minister in zijn Kamerbrief. Het gaat om de bescherming van advocaten, politie, rechters, officieren en mogelijk ook misdaadjournalisten.

Fundamenten van de rechtsstaat

Volgens de minister raakt de “schofterige” aanslag aan de fundamenten van de rechtsstaat. Over het onderzoek naar de dader wil hij nog niets zeggen. “We moeten niet te snel conclusies willen trekken, in het belang van het onderzoek. Maar ik voel woede dat we een dergelijke georganiseerde misdaad in onze samenleving, waar ik als minister ook deel van uitmaak, hebben laten woekeren.”

De brief van de minister geeft geen antwoord op de vraag hoe vóór de aanslag met de beveiliging van de kroongetuige, zijn advocaat en andere betrokkenen werd omgegaan. De Tweede Kamer wil dit wel van hem weten. Eerder werd de broer van kroongetuige Nabil B. vermoord. Wanneer dit debat plaatsvindt is nog niet bekend.

Schaduw over Algemene Beschouwingen

De moord op de advocaat legt een schaduw over de Algemene Politieke Beschouwingen, het traditionele debat over de regeringsplannen de dag na Prinsjesdag. Grapperhaus was de eerste uren afwezig voor crisisberaad. Fractievoorzitters spraken in de Kamer hun afschuw uit. Premier Rutte en ook minister Sander Dekker van Rechtsbescherming noemden de liquidatie zeer verontrustend. Kamerleden reageerden geschokt. “Niet te geloven dat dit in Nederland gebeurt”, aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

De politiek worstelt met de aanpak van de keiharde, vaak internationale criminele netwerken. Vorige week nog debatteerde de Tweede Kamer met minister Grapperhaus over de grote drugscriminaliteit en de ondermijning, de verwevenheid van de harde misdaad met de bovenwereld. Dan valt te denken aan het inpalmen van legale beroepen als accountants, autoverhuurders en advocaten, maar ook aan de toename van drugsdumpingen en liquidaties op klaarlichte dag. Ook toen al vielen termen als ‘veelkoppig monster’ en ‘bedreiging van de rechtsstaat’.

Gewone inzet van politie en justitie is ontoereikend, zo bleek onlangs ook uit een rapport over de drugscriminaliteit in Amsterdam. Burgemeesters van grote steden klagen regelmatig dat ze te weinig kunnen doen. De Kamer dringt daarom aan op meer budget en een betere samenwerking en gegevensuitwisseling. Grapperhaus zegde de Kamer vorige week ook een brief toe over de rol die de NCTV hierbij kan spelen.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma nam gisteren al een voorschot. Hij pleitte voor een grootschalige interventie tegen deze “maffiapraktijken”. Hij denkt aan een grootschalig team met de politie, Belastingdienst, jongerenwerkers. “Met doorzettingsmacht en desnoods tijdelijk bevoegdheden. Alleen dan kunnen we winnen van de narcostaat en deze criminele netwerken oprollen.”

