Grapperhaus zet NCTV op moordzaak: ‘Schokkende aanslag raakt aan fundamenten rechtsstaat’

“Er is een grens overschreden. Ik ben daar boos over. Dit is een nietsontziende misdaad”, zei een zichtbaar geschokte en geëmotioneerde Grapperhaus vandaag in de Tweede Kamer. Volgens hem raakt de ‘schofterige’ aanslag aan de fundamenten van de rechtsstaat.

De NCTV gaat een team leiden waarin ook vertegenwoordigers van de politie en het Openbaar Ministerie zitten. “Dit team heeft bevoegdheden om de beveiliging en bewaking te activeren respectievelijk te intensiveren op een wijze die bescherming biedt tegen deze dreiging”, schrijft de minister in de brief die hij rond het middaguur aan de Kamer heeft gestuurd. Deze brief geeft nog geen antwoord op de vraag hoe vóór de aanslag met de beveiliging van de advocaat en anderen rond het proces is omgegaan.

‘Ik voel woede’

Over de aanslag en de zoektocht naar de dader wil de minister nog niets zeggen, anders dan dat het ‘de hoogste prioriteit’ heeft en dat hij het parlement op de hoogte zal houden. “We moeten niet te snel conclusies willen trekken, in het belang van het onderzoek. Maar ik voel woede dat we een dergelijke georganiseerde misdaad kennen in onze samenleving, waar ik als minister ook deel van uitmaak”, aldus Grapperhaus, die meermalen zijn emoties weg moest slikken.

De moord op de advocaat legt vandaag een schaduw over de Algemene Politieke Beschouwingen, het traditionele debat over de regeringsplannen de dag na Prinsjesdag. Fractievoorzitters staan aan het begin van hun spreektijd stil bij de moord. Geert Wilders (PVV) krijgt algemene bijval met zijn condoleance aan de familie. Klaas Dijkhoff (VVD) spreekt zijn steun uit aan de beroepsgroep van advocaten: “Je wordt geen advocaat om de criminaliteit te verdedigen, maar om iedereen eerlijk proces te geven”. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming laat per tweet vanuit vak K – waar de ministers in de Tweede Kamer zitten - weten: “Deze laffe moord is een ongehoorde en onacceptabele aanslag op onze rechtsstaat”.

‘Italiaanse maffiapraktijken’

Eerder op de dag reageerden Kamerleden geschokt op de moord. Regeringspartij CDA spreekt van ‘een regelrechte aanslag op onze rechtsstaat’. “Dit is erger dan erg”, zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter. “Een nieuw hoofdstuk in de brutaliteit van de drugsmaffia.” Zijn VVD-collega Dilan Yesilgöz denkt aan ‘Italiaanse maffiapraktijken’. “Zeer schokkend dit. Dit tast het fundament van onze rechtsstaat aan en zou niet mogen gebeuren in Nederland.” D66-collega Maarten Groothuizen spreekt van ‘inktzwart nieuws’ en ‘een ongehoorde escalatie van het geweld’. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt het “gruwelijk erg. Niet te geloven dat dit in Nederland gebeurt.” Premier Mark Rutte noemde de aanslag in een korte reactie ‘zeer verontrustend’.

Vorige week nog debatteerde de Tweede Kamer met minister Grapperhaus over de grote drugscriminaliteit en de ondermijning in Nederland, de verwevenheid van harde misdaad met de bovenwereld. De Kamer vindt dat Grapperhaus daar nog meer aan moet doen, in de vorm van betere gegevensuitwisseling tussen gemeenten en meer budget. Grapperhaus zegde de Kamer toen ook toe nadere uitleg te geven over de rol die de NCTV hierbij kan spelen.

Lees ook:

Liquidatie advocaat van kroongetuige Nabil B. is een ‘aanslag op de rechtsstaat’

In de advocatuur is vandaag zeer geschokt gereageerd op de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum.

Waar gaat het Marengo-onderzoek om?

Nederland is opgeschrikt door de moord op Derk Wiersum die op straat voor zijn huis in het Amsterdamse Buitenveldert werd doodgeschoten. Wiersum was advocaat van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-onderzoek. Waar draait dit onderzoek ook alweer om? Een tijdlijn.