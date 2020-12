Grapperhaus kan ‘vanwege de privacy’ niet uitleggen waarom hij benoeming euthanasierechter blokkeerde

Minister Ferd Grapperhaus (justitie) kan ‘vanwege de privacy’ niet uitleggen waarom hij de benoeming van Miriam Bontridder tot voorzitter van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) heeft tegengehouden. Dat zei hij dinsdagmiddag, in de Tweede Kamer, na vragen van de Kamerlid Pia Dijkstra (D66).

Volgens de minister wordt de benoeming van nieuwe RTE-leden ‘zeer zorgvuldig gewogen’ door zowel de minister van justitie als die van volksgezondheid, op basis van in de wet vastgelegde criteria. Over individuele zaken kan hij naar eigen zeggen echter geen verantwoording afleggen. Wel zal er nog een vertrouwelijke brief met daarin meer uitleg worden verzonden aan de voorzitter van de euthanasiecommissies.

Dijkstra stelde haar Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant. De krant meldde dat Bontridder, momenteel werkzaam als plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof van Amsterdam, door de sollicitatiecommissie van de RTE’s al was aangenomen. Bekrachtiging van haar benoeming door het kabinet werd gezien als een formaliteit. Slechts één keer eerder, bijna twintig jaar geleden, hielden ministers een benoeming tegen.

De Kamer wil weten in hoeverre de persoonlijke opvattingen van Bontridder een rol hebben gespeeld bij de beslissing van het kabinet haar benoeming te blokkeren. De juriste was tot 2019 bestuurslid van Stichting de Einder, een organisatie die mensen adviseert bij zelfeuthanasie. Ook is ze een uitgesproken voorstander van legalisering van de pil van Drion, waarmee mensen zelf hun leven kunnen beëindigen.

Maar Grapperhaus weigerde dinsdag tijdens het vragenuur op die vraag in te gaan. Tot frustratie van sommige Kamerleden. “Vertrouwelijkheid is belangrijk, dat begrijp ik”, zei Ockje Tellegen (VVD). “Maar transparantie tot op zekere hoogte ook.” GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berghe wilde weten of de Kamer dan niet desnoods vertrouwelijk geïnformeerd kon worden over de afwegingen van de ministers. Volgens Grapperhaus is ook dat niet wenselijk. De voorzitter van de commissies zal de inhoud van de vertrouwelijke brief delen met de betrokkene, zei de minister. “Het is aan de betrokkene om te beslissen hoe die daar mee omgaat, niet aan mij.”

