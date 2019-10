Grapperhaus houdt vol: politie treedt niet harder op tegen klimaatactivisten dan tegen boeren

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zag de afgelopen weken een patroon. Boeren kwamen steeds de vooraf met burgemeesters gemaakte afspraken voor hun demonstraties niet na, terwijl klimaatactivisten beduidend minder bewegingsruimte kregen.

Bij een klimaatdemonstratie in Amsterdam werden 250 activisten weggevoerd, in Leeuwarden blokkeerden boeren ongeoorloofd het provinciehuis, in Groningen vielen ze het provinciehuis binnen. In Friesland en drie andere provincies kregen de boeren vervolgens hun zin: stikstofmaatregelen zijn er van tafel – voorlopig. Ouwehand: “Leven we soms in een tractorstaat? Als ik mijn zin wil krijgen, moet ik dan ook met een tractor naar het provinciehuis rijden?”

Andere fracties hadden vergelijkbare kritiek. Volgens Monica den Boer (D66) duurde het erg lang tot het kabinet het geweld afkeurde dat boeren in Groningen gebruikten. Bovendien vindt zij het merkwaardig dat 250 klimaatactivisten in Amsterdam werden afgevoerd en bekeurd, terwijl er tot dusver drie boeren zijn opgepakt voor de ongeregeldheden in Groningen.

‘Demonstreren moet binnen de regels gebeuren’

Volgens Grapperhaus is er geen sprake van willekeur. Mogelijk volgen nog aanhoudingen in Groningen. Bovendien is er volgens hem een wezenlijk verschil tussen de ­klimaatactie in Amsterdam en het boerenprotest in Den Haag. De boeren was vooraf toestemming verleend om te demonstreren, terwijl de activisten in Amsterdam te horen hadden gekregen dat zij de drukke Stadhouderskade níet mochten bezetten.

Grapperhaus ging niet in op de vraag waarom er in Den Haag niet werd ingegrepen toen meer dan de toegestane 75 tractoren naar het Malieveld kwamen. Wel weersprak hij dat provinciebestuurders zijn ­gezwicht voor intimidatie door ­boeren. “Wij hebben uitstekende, gekozen provinciebestuurders. De beschuldiging dat ze voor intimidatie zouden zijn gezwicht doet hen geen recht.”

Ondertussen bereidt Den Haag zich voor op de boerendemonstratie van woensdag. Boeren trekken eerst naar het RIVM in De Bilt, dat stikstofmetingen doet. Daarna rijden ze naar Den Haag, waar duizenden boeren worden verwacht.

De boeren willen naar het Binnenhof, maar dat is absoluut niet de bedoeling, zei Grapperhaus. Ook riep hij demonstranten op geen geweld te gebruiken. “We hebben in Nederland de vrijheid van demonstratie. Dat vinden we allemaal een groot goed, maar demonstreren moet binnen de regels gebeuren. Geweld en andere strafbare feiten zijn ontoelaatbaar.”

Lees ook:

Het stikstofprobleem deelt het land in tweeën

Fel protesterende boeren kregen vier van de twaalf provincies zo ver het loket voor bouwvergunningen dicht te houden, tot er voor de landbouw werkbare afspraken zijn.

‘Met de huidige stikstofregels los je het stikstofprobleem nog niet op’

Het terugdringen en helpen van veeteeltbedrijven bij kwetsbare natuurgebieden om de stikstof terug te dringen, is niet genoeg. Vooral in de meest belaste provincies – Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg – zijn veel meer maatregelen nodig.