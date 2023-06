Gezamenlijke motie tegen armoede van GroenLinks, PvdA én BBB verrast coalitie

Het kabinet werd donderdag in de Tweede Kamer voor het eerst geconfronteerd met een nieuwe politieke realiteit. In de Eerste Kamer, die pas volgende week wordt geïnstalleerd, is BBB de grootste en GroenLinks-PvdA de tweede fractie. Het kabinet heeft straks steun van één van deze fracties nodig om wetten door de Senaat te krijgen.

Het was een verrassing dat de linkse partijen samen met BBB tijdens de behandeling van de voorjaarsnota met een gezamenlijke motie kwamen om de toenemende armoede te bestrijden. Ze willen dat de lonen stijgen, de armoede substantieel daalt en gezinnen met kinderen compensatie krijgen voor het uitstel van de beloofde gratis kinderopvang. Deze maatregelen moeten worden betaald door een ‘eerlijke’ belastingbijdrage van vermogenden en grote winstgevende bedrijven.

BBB wil breedste schouders zwaarste lasten laten dragen

VVD en D66 reageerden stomverbaasd op de handtekening van BBB onder de motie. “We kennen dit wensenlijstje van links, maar van BBB?”, vroeg CDA’er Evert Jan Slootweg. Realiseerde partijleider Van der Plas zich wel dat links de vermogens zwaarder wil belasten, aldus VVD’er Heijnen. “Zeker wist ze dat”, zei het BBB-Kamerlid. “Maar in ons verkiezingsprogramma staat dat de breedste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Ik vind het wel tijd worden om daarnaar te kijken.”

“Een fatsoenlijk inkomen voor iedereen zou de belangrijkste opdracht moeten zijn voor Kamer en kabinet”, motiveerde PvdA-leider Attje Kuiken. Jesse Klaver van GroenLinks wil niet afwachten tot Prinsjesdag. Zonder extra maatregelen leven er volgens het planbureau in 2024 maar liefst 1,1 miljoen mensen in armoede . “We gaan dus niet wachten, het moment is nu”, aldus Klaver.

Minister Sigrid Kaag van financiën voelt niets voor deze haast. Het kabinet gaat ‘echt’ zorgen voor de koopkracht en erop toezien dat de armoede niet toeneemt. “We doen er alles aan, maar deze haast is niet goed. Er moet nog veel worden uitgerekend en uitgewerkt. Dat kost tijd”, aldus Kaag.

De drie partijen hebben geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar omdat het kabinet in de Eerste Kamer wel afhankelijk is van hun steun, valt de motie ook niet te negeren. Mocht het kabinet er niet op ingaan, dan kondigen partijen aan in de Senaat de inkomsten- en uitgavenplannen van het Rijk (de voorjaarsnota) af te keuren.

