Gert-Jan Segers: Den Haag is een parodie op de politiek geworden

“We zijn in een destructief rollenspel beland, en dat trekt ons allemaal naar beneden. Dat is niet goed”, concludeerde Segers zaterdag in zijn toespraak voor het congres van de ChristenUnie in Zwolle. Hij verwees naar het mondkapjesdebat met minister Hugo de Jonge, of afgelopen week het sms-debat met premier Rutte. Die debatten zijn een parodie op politiek bedrijven, en dat is volgens hem “niet waar politiek voor is bedoeld”. Zijn kritiek geldt niet alleen de Kamer, maar ook het kabinet, zei Segers.

“Het is een parodie op politiek als de oppositie bij voorbaat zegt dat het niks is en niets wordt als het kabinet met voorstellen komt. En het is ook een parodie als een kabinet naar de Kamer kijkt met een blik dat het alleen maar lastige mensen zijn. Of dat het een onderbreking is van alle belangrijke dingen waarmee een bewindspersoon bezig is.”

‘We maken ons land heel klein’

Segers ‘verlangt’ en ‘snakt’ terug naar het fatsoenlijke politiek debat over ideeën en idealen. En een terugkeer naar het vermogen van partijen om met elkaar samen te werken. “Het redelijke overleg, daar is dit land toch groot mee geworden? Als dat niet meer lukt, dan maken we ons land heel klein. Maken we onszelf heel klein.”

De ChristenUnie sprak tijdens het congres ook uitgebreid over de nieuwe bestuurscultuur, die nog niet heel erg wil lukken, vinden de leden. De fractie werd daarom in een motie opgeroepen het kabinet hier kritisch op te volgen, en er ook niet voor te schuwen om moties van wantrouwen of afkeuring tegen kabinetsleden te steunen.

Segers blikte terug op de coronapandemie. Hij noemde het ‘twee ellendige’ politieke jaren. “Het was een woestijntocht en dat heeft iets met ons allemaal gedaan. Hoe goed we ook ons best deden om elkaar te begrijpen. Het was heel pittig.” Ook binnen de ChristenUnie is het debat fel gevoerd, over de steun die de partij bijvoorbeeld gaf aan het coronabeleid. Een deel van de leden was hier boos over.

Nieuwe bestuurscultuur

‘Veel bagger’ heeft de coronawoordvoerder namens de partij, Mirjam Bikker, hierover persoonlijk over zich heen gekregen, verklapte minister Carola Schouten. “Ook van partijgenoten. Zelfs haar integriteit werd in twijfel getrokken. Als we dan praten over een nieuwe bestuurscultuur, dan moeten we ook naar onszelf kijken, en ook respectvol met elkaar blijven omgaan”, aldus Schouten.

Segers kondigde een zomertour door het land aan, om te voorkomen dat in de ChristenUnie mensen nog langer zo tegenover elkaar staan. “Het is niet erg om van mening te verschillen, maar het is wél erg als iemands integriteit zo wordt aangetast. Dat we afgelopen jaar zó tegenover elkaar kwamen te staan, dat was vervreemdend.”

Lees ook:

Bij sms-debat daalt sfeer tussen kabinet en oppositie tot dieptepunt. ‘Anders ga ik wel andere dingen doen’

Een felle premier Rutte vindt dat hij te vaak op zijn geloofwaardigheid wordt aangevallen. Met zijn sms-gedrag is volgens hem niets mis.

Sms’jes wissen uit ruimtegebrek? Hoe oud is de Nokia van Mark Rutte eigenlijk?

Premier Mark Rutte verwijderde de afgelopen jaren dagelijks sms’jes van zijn telefoon, een relatief oud Nokia-apparaat. Kun je daar echt zo weinig berichten op bewaren?